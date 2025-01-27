瑪利諾修院學校賀百年校慶 跨世代校友設計燈光匯演照亮校園建築
撰文：冼念書
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瑪利諾修院學校創校100周年，校方自周三（22日）起以Light Up Maryknoll 動感燈光匯演照亮校園外牆，與市民同賀百年校慶，為期一個月。
動感燈光匯演會於每天日落後在面向窩打老道的校園外牆上演，每小時上演15分鐘照亮歷史悠久的外牆。燈光起初的色調喚起人們的懷舊情懷，過渡到溫暖而沉實的紅色，象徵著學校自 1925 年開始的發展歷程。匯演的高潮以鮮明的色彩和圖形呈現瑪利諾修院學校校歌的歌詞，敘述學校的傳統以及瑪利諾修女辦學使命的服務精神。演出結束時，燈光會漸漸變暗，展示「MCS」和「100」的祥和圖形，向在瑪利諾修院學校輝煌歷史中一直給予支持的社區、校友、家長和朋友們表達謝意。與此同時，面向界限街及何東道的外牆亦會亮燈。
是次燈光匯演屬瑪利諾跨世代校友的合作成果，燈光匯演由瑪利諾校友、現駐倫敦的著名燈光設計工程師林李詠琴執導，她曾設計昂船洲大橋的燈光，以及全球許多其他獲殊榮的專案。而位於界限街與窩打老道交界處燈箱上的瑪利諾百年校慶標誌，則是由中學生黃湘荍設計。該標誌以簡潔的校園剪影為主體，以數字圍繞 「100 」，代表瑪利諾校友植根學校，並在百年校慶及其後屹立不倒。
瑪利諾修院學校基金有限公司主席鍾郝儀表示，這項活動不只是視覺上的奇觀，更是要創造激勵心靈的漣漪，照亮着歷史建築。她說，亮燈體現了校方的承諾，象徵着為一代又一代的瑪利諾學生和校友，以及香港社會照亮著前路。