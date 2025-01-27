瑪利諾修院學校賀百年校慶　跨世代校友設計燈光匯演照亮校園建築

瑪利諾修院學校創校100周年，校方自周三（22日）起以Light Up Maryknoll 動感燈光匯演照亮校園外牆，與市民同賀百年校慶，為期一個月。



瑪利諾修院學校上演燈光匯演賀百年校慶。

動感燈光匯演會於每天日落後在面向窩打老道的校園外牆上演，每小時上演15分鐘照亮歷史悠久的外牆。燈光起初的色調喚起人們的懷舊情懷，過渡到溫暖而沉實的紅色，象徵著學校自 1925 年開始的發展歷程。匯演的高潮以鮮明的色彩和圖形呈現瑪利諾修院學校校歌的歌詞，敘述學校的傳統以及瑪利諾修女辦學使命的服務精神。演出結束時，燈光會漸漸變暗，展示「MCS」和「100」的祥和圖形，向在瑪利諾修院學校輝煌歷史中一直給予支持的社區、校友、家長和朋友們表達謝意。與此同時，面向界限街及何東道的外牆亦會亮燈。

是次燈光匯演屬瑪利諾跨世代校友的合作成果，燈光匯演由瑪利諾校友、現駐倫敦的著名燈光設計工程師林李詠琴執導，她曾設計昂船洲大橋的燈光，以及全球許多其他獲殊榮的專案。而位於界限街與窩打老道交界處燈箱上的瑪利諾百年校慶標誌，則是由中學生黃湘荍設計。該標誌以簡潔的校園剪影為主體，以數字圍繞 「100 」，代表瑪利諾校友植根學校，並在百年校慶及其後屹立不倒。

瑪利諾修院學校基金有限公司主席鍾郝儀表示，亮燈象徵為一代又一代的瑪利諾學生和校友以及香港社會照亮著前路。

瑪利諾修院學校基金有限公司主席鍾郝儀表示，這項活動不只是視覺上的奇觀，更是要創造激勵心靈的漣漪，照亮着歷史建築。她說，亮燈體現了校方的承諾，象徵着為一代又一代的瑪利諾學生和校友，以及香港社會照亮著前路。