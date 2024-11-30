瑪利諾修院學校紅磚大樓活化　獲馬會捐9100萬　2027年完工後開放

有87年歷史的九龍塘瑪利諾修院學校，其紅磚校舍於2008年被評為法定古蹟。辦學團體瑪利諾修院學校基金有限公司宣布，為紀念學校創校100周年，將在賽馬會慈善信託基金資助9,100萬元下，為展開「諾源 – 賽馬會瑪利諾古蹟活化教育及服務中心」的活化及提供社區服務項目，將修院大樓改建為集文物、社區服務與教育於一身的中心，料明年動工、2027年竣工，工程完成後中心會開放予非牟利機構，供市民參觀及作指定用途。



活化後瑪利諾修院修院大樓外觀概念圖。（受訪者提供）

瑪利諾修院學校表示，瑪利諾主樓東面座的修院大樓樓高兩層，座落九龍塘界限街毗鄰瑪利諾小學部入口。自1937年起，修院大樓肩負「工業部門」重任，讓來自貧困家庭的年輕女性透過學習縫紉及刺繡技術，為神職人員製作多款宗教聖衣，逐漸改善生活並享經濟獨立。

1970年代起，修院大樓一直用作瑪利諾修女宿舍，直至2019年移交給基金有限公司，基金公司隨後對大樓進行結構勘察工程，意外發現大樓一樓一處隱藏的閣樓內保存關於繡坊的文物，當中的珍貴藏品更是滿載瑪利諾修女來港進行傳教及辦學和社會服務的歷史印記。

瑪利諾修院修院大樓外觀。（受訪者提供）

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該校稱，為紀念及延伸修女無私貢獻的服務精神，將誨人不倦的重要遺產薪火相傳，辦校團體銳意把修院大樓改建為集文物、社區服務與教育於一身的中心。

活化項目由賽馬會慈善信託基金審批撥捐超過9,100 萬元支持，改建修院大樓的前期工程已於今年7月展開，主要工程項目即將於2025年進行，預計於2027年竣工。待工程於2027年年底完成後，中心將開放予非牟利機構，並可供市民參觀及作指定用途。