七人欖球賽2025｜英球隊大使到訪保良局蕭漢森小學　分享比賽經驗

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】香港國際七人欖球賽由今日（28日）起一連三日舉行，而保良局蕭漢森小學就邀請到英國Howden欖球隊的球星大使Gavin Hastings和Jamie Roberts到訪，與學校的欖球隊學生交流及指導訓練，更分享自身比賽經歷，以鼓勵學生勇敢追求卓越，面對挑戰。



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林安雅同學和姜傲晴同學是保良局蕭漢森小學欖球隊的成員，早前於全港小學校際非撞式欖球比賽中獲得女子組傑出運動員獎。兩位學生對於能夠親身與外國欖球明星交流學習感到非常開心，又指透過活動學到很多欖球技巧，是難忘的學習經歷。兩位同學在球星的鼓勵下，表示未來會更加努力訓練，以求在未來比賽中好好發揮。

非撞式欖球是保良局蕭漢森小學的重點發展項目，欖球隊獲得多個獎項，包括於本學年贏得「第七屆全港小學校際非撞式欖球比賽」男女子組盃賽冠軍、「滙豐室內非撞式欖球小學四人賽」男子組盃賽冠軍和女子組盃賽亞軍。其中楊鴻軒同學更於該兩項賽事分別獲得男子組傑出運動員和最有價值球員，他將於本周六（29/3）擔任七欖的開球童，而蕭漢森小學的男女子欖球隊亦會到啟德運動場參與表演賽。