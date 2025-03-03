保良局蕭漢森小學告別火柴盒　新校以組裝合成建築打造成歷奇樂園

保良局蕭漢森小學創校45年，一直使用一間位於火炭穗禾苑的「火柴盒」校舍，直至本年初正式遷入同區坳背灣街鄰近火炭站的新校舍。新校舍採用現代主義建築風格，屬首批以鋼筋混凝土組裝合成建築法（MIC）建造的校舍，而蕭漢森小學校舍的最大特色是各級班房以玻璃閘門間隔，有需要時可以互通進行跨班教學，設計更取得建築署週年大獎的優異獎。



在舊校經歷38年寒暑的前任校長張炳堅，將於3月7日新校舉行啟用禮後正式功成身退，現任校長李志成亦藉此機會感激張校長的付出。李校長表示，蕭小遷入新校舍後將繼續推行中華文化學習、增加更多創科學習、針對性發展已是強項的欖球運動。他計劃將新校舍打造成歷奇樂園，培養學生以積極樂觀的態度面對困難和逆境。



新舊校長攜手過渡新校舍 38年教職生涯無憾退休

新舊校長攜手過度新校舍，前任校長張炳堅（左）將於新校完成啟用禮後正式退休，現任校長李志成（右）藉此機會感激張校長多年來的心血及付出。（彭彥怡攝）

「完成埋個啟用禮，我都無咩遺憾，可以退休啦！」張炳堅校長加入保良局蕭漢森小學時由老師做起，任教中文科及視藝科，2005年升任校長。張校長的大半人生都在蕭小度過，見證學生成家立室之餘，更收到不少校友為子女報讀蕭小，換個角度看，蕭小也見證了張校長的事業及婚姻。「我成日同啲學生講笑，校長懶轉工嘛，所以咁多年都留響度囉。」

張校長口中雖說沒什麼遺憾，但對於未有時間與一班畢業生在舊校緬懷一番，說來都有一點傷感；同時新校礙於面積問題未能興建泳池，蕭小雖是「火柴盒」學校，但當年能擁有泳池設施，實屬數一數二。

新校採組裝合成建築法 以玻璃閘門間隔可貫通

新校舍位於火炭坳背灣街，從火炭站步行數分鐘即可抵達，相比舊校坐落穗禾苑，交通更為便利。新校舍採用現代主義建築風格，外觀予人耳目一新的感覺。（彭彥怡攝）

蕭小的新校舍從火炭站步行數分鐘即可抵達，相比舊校坐落穗禾苑，交通更為便利。新校舍的建築工程歷時3年多，較原定啟用日期延遲了半年，原因是2023年本港遭受極端大雨天氣影響，加上全港只得一部可吊運組裝建築的起重機，令進度落後。

新校舍面積達4,716平方米，樓高4層，設24個課室。課室以玻璃閘門代替傳統牆作間隔，只要打開玻璃閘門，即可互相貫通課室，組成更大學習空間，方便進行跨班合作學習活動，增加師生互動。新校舍亦設有其他特別用途室，包括禮堂、運動場、圖書館、音樂室、視藝室、電腦室、Steam Room、會議室、小組教學室及多用途活動室等，

班房以玻璃閘門間隔，可打開進行跨班教學。（彭彥怡攝）

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現任校長李志成指出，新校舍確有不少先進設備，但學生對舊校舍的綠化環境及小昆蟲如蝴蝶都依依不捨，故學校將會善用休憩空間，增建攀石牆與滑梯場地，組成「蕭小樂園」，並且設立綠色天台、發展環保太陽能板供電系統、再生能源技術、有機農莊等，讓學生學習種植，學校同時已經與鳳園的專家研究，種植植物吸引蝴蝶聚集，將來便可教導學生保育及用作生命教育的教材。

新校長自認貪玩以機械人教編程 主張芬蘭式教育公平不競爭

保良局蕭漢森小學校長李志成自認「貪玩」，強項是資訊科技範疇，主張芬蘭式教育，將於新校舍建設歷奇樂園。（彭彥怡攝）

李志成校長自認「貪玩」，強項是資訊科技範疇，去年9月履新便成立了「悟空」機械人軍隊，教導初小學生編程。學生雖然年紀小小，但示範起來頭頭是道，只見「悟空」收到指令隨即打起功夫來，十分有趣；其次，中文科亦已引入AR系統，讓學生學習古詩時更易掌握。

李校長強調，教育最重要時讓學生找到自己的興趣，找到人生中的北極星，所以蕭小一直沿用芬蘭式教育模式，追求平等，不主張競爭，新校園貫通課室的特殊設計，正是將不同程度的學生透過跨班學習，進一步實踐無分差異的互動學習，共同進步。