《香港01》上海新質生產力研學團　直擊C919客機　參觀復旦交大

國家航天技術發展迅速，國產C919民航客機更已經投入服務，接載乘客翱翔天際。為讓香港學生可以近距離考察，《香港01》於4月16日至20日期間舉辦「上海新質生產力研學團」，邀請荃灣聖芳濟中學和萬鈞伯裘書院兩校逾60名師生前往上海交流研學。重點行程包括實地考察中國商飛的C919國產大飛機廠房、參觀哔哩哔哩（bilibili），張江機器人谷、西岸傳媒港等機構。另外，亦會到訪上海頂級學府復旦大學和上海交通大學，以及與當地中學交流。



《香港01》「上海新質生產力研學團」於今日（4月16日）出發，圖為荃灣聖芳濟中學學生代表團。

《香港01》「上海新質生產力研學團」於今日（4月16日）出發，圖為萬鈞伯裘書院學生代表團。

《香港01》上海研學團展開5日4夜行程

交流團於今日（16日）於香港西九龍站集合，之後出發乘坐高鐵前往上海，抵達上海虹橋後晚膳後入住酒店休息。

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▼▼▼ 《香港01》早前分別到兩所參加研學團的中學舉辦簡介會 ▼▼▼

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重點行程參觀中國商飛 直撃C919國產客機

踏入第二日，交流團將前往中國商飛上海飛機製造有限公司參觀，進入平時鮮有機會進入的飛機製造廠房，近距離考察國產大飛機C919及感受大飛機的組裝過程，見證總裝車間的高精技術。交流團會安排航天專家向學生講解C919的特別之處，從實物學習國家航天科技的最新發展，以及了解中國航空工業的突破與發展歷程。

參觀張江機器人谷 與哔哩哔哩（bilibili）團隊交流

同日交流團將參觀通用汽車廠，以及張江機器人谷，了解國家新質生產力的最新發展。同時會前往與哔哩哔哩（bilibili）團隊交流。現時哔哩哔哩是內地主要視頻平台之一，透過參觀及交流將有助學生認識內地新媒體的最新發展，從網絡生態認識國情，以及學習內地最新的多媒體資訊科技。

學生還獲安排參觀綜合性視頻平台bilibili，透過參與體驗直播工作坊，了解直播的運作方式及實際演示。（網上圖片）

參觀復旦大學、與當地中學生交流

交流團將到訪當地頂尖學府復旦大學。（視覺中國）

踏入行程第三日和第四日，交流團將分別到訪當地頂尖學府復旦大學及交通大學，並會與上海北虹高級中學和新復興初級中學的同學交流。交流團亦會於第三日參觀西岸傳媒港、豫園和夜遊浦江，體驗老上海的魅力和欣賞上海迷人的夜景。翌日則會參觀世界級的自然博物館，通過珍貴的藏品和標本模型，了解生命的起源，欣賞大自然之美。

交流團將到訪當地頂尖學府上海交通大學。（網上圖片）

交流團將到訪參觀豫園，體驗老上海的魅力。(李雨青攝)

進入行程最後一天，交流團於上午參觀完四行倉庫抗戰紀念館後，便會在上海虹橋登上高鐵，於晚上回到香港。