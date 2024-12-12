《香港01》上海交流團接受報名　直擊國產飛機C919廠房參觀小紅書

《香港01》將於2025年4月舉辦上海交流團，實地參觀C919國產大飛機廠房的生產線，了解飛機的製造過程及先進的生產技術。同時會安排學生參觀小紅書總部，及與哔哩哔哩（bilibili）團隊交流，了解新媒體傳播及發展。此外，行程還包括文旅景點，及到訪頂級學府，包括復旦大學及上海交通大學進行交流，「01教育」會全程報道交流團各項活動。



交流團擬定於2025年4月16日至20日或4月22日至27日舉行，現正接受中學報名，查詢詳情歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『上海交流團查詢』）、WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生，亦可填寫網上表格。

重點行程直擊C919國產大飛機廠房

交流團預計為5日4夜，將安排學生乘搭高速鐵路，來往香港西九龍站至上海虹橋站。其中去程坐晚發朝至動卧高鐵，無縫連接國內。

交流團重點行程，包括實地參觀中國商飛C919國產大飛機廠房的生產線，親身近距離感受空中巨無霸震撼。客機是國家首款依國際通行適航標準自行研發、具有自主智慧財產權的噴射客機。

機管局「C919飛機香港飛行演示」攝影比賽公布賽果冠軍作品（潘士強攝)。(政府新聞處圖片)

學生將獲安排與C919研發團隊及專家交流，認識航空產業的最新趨勢、技術創新及市場挑戰，及了解飛機的製造過程及先進的生產技術，同時有機會模擬駕駛C919客機。

參觀造船廠、上海大眾汽車

為了讓學生對「新質生產力」及「中國製造2025」的發展有更深入了解，學生亦安排參觀「護衛艦和登陸艦的搖籃」—— 上海滬東造船廠、上海大眾汽車公司等領先中國製造業單位。

滬東造船廠成立於1953年，是中國最重要的造船企業之一，專注於大型船舶的設計和建造。（網上圖片）

參觀小紅書及bilibili公司 體驗直播工作坊

行程另一重點是參觀內地社交媒體小紅書總部。小紅書全球擁有3億用戶的新媒體小紅書，是一個以社交電商為核心的生活方式分享平台。參觀期間學生有機會了解其運營模式和創新技術，還能與小紅書研發團隊交流，有關國家科創發展及大數據使用情況，對於未來的職業發展具有重要意義。

胡潤研究院今年4月公布「2024全球獨角獸榜」，小紅書以人民幣1000億估值首度擠入內地十大獨角獸企榜單第十名。（網絡資料圖）

此外，學生還獲安排參觀綜合性視頻平台bilibili，透過參與體驗直播工作坊，了解直播的運作方式及實際演示，如攝影機設置及直播體驗等。

學生還獲安排參觀綜合性視頻平台bilibili，透過參與體驗直播工作坊，了解直播的運作方式及實際演示。（網上圖片）

與復旦及上海交通大學學生交流 感受頂尖學府文化底蘊

是次行程另一重點，學生將會參觀復旦大學及上海交通大學兩間歷史悠久的頂尖學府。學生除了能透過導覽了解校園文化及建築特色，還能參與專題講座，增加當代中國的社會發展及科技創新認識，及與當地大學生進行對談互動，交流學習經驗。

行程亦會安排參觀當地一系列文旅景點，包括親身走訪中國共產黨第一次全國代表大會會址，會有專人介紹會址的歷史背景及其在中國共產黨成立過程中的重要性，宣揚愛國主義教育。另外上海重要地標如東方明珠塔、外灘及豫園等，亦屬交流團行程之一。

東方明珠塔位於上海市浦東陸家嘴的未來主義建築，與外灘隔黃浦江相望，原名上海廣播電視塔。

「上海交流團」以學校為報名單位，學校可利用高中公民科內地考察津貼、全方位學習基金讓學生參加。有興趣報名查詢，可透過連結留下聯絡資料，屆時將有專人聯絡跟進。