報讀小一｜王錦輝中小學首輪面試粵英普三選一　副校提9大評估位

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。問答環節中，校方表示。面試將提供粵、英、普三種語言選擇，又稱校方中文科教學使用繁體中文，但接受學生以繁體或簡體中文書寫。



直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（黃浩謙攝）

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（黃浩謙攝）

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（黃浩謙攝）

用哪種語言均不會具特別優勢 家長應選擇子女最能表達自己語言

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。學校將於10月舉行第一輪實體面試，僅限學生出席。高級副校長李家榮表示，面試將提供有粵、英、普三種語言，家長應選擇子女最能表達自己、最有信心及常用的語言，強調使用哪種語言都不會具特別優勢。學生需同老師及其他學生交談。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳表示，中文課教學使用繁體字，但接受學生以繁體或簡體書寫。（黃浩謙攝）

他表示，會評估學生在面試中的行為表現、聆聽技巧、動作技能、專注力、社交技能、理解能力、創造力、對話技巧、解難能力，並稱歡迎不同背景、才能學生入讀。

第二輪面試需家長及子女一同出席

第二輪面試在11月舉行，則需家長及子女一同出席，而家長將會向學校管理層分享栽培小朋友的意見。

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（黃浩謙攝）

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（黃浩謙攝）

王錦輝中小學接受學生以繁體或簡體字書寫 不反對AI助處理難題

講座問答環節期間，總校長陳偉佳表示，教學使用繁體字，但接受學生以繁體或簡體書寫。有家長提問如何處理學生利用AI工具學習問題，他就指不反對老師及學生用AI幫助處理面對難題，只要好好運用便可。不過，他指學生提交功課不能全份利用AI工具生成，校方會透過審查得知。

小一入學申請今日至6月29日展開報名程序，家長需於網上申請系統遞交申請及上載文件， 10月舉行第一輪面試，11月舉行第二輪，並在12月公布結果及新生註冊。