王錦輝入學簡介會｜優才讚勝過內地國際學校　本地家長望良性競爭

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，估計約3,000個家庭出席。有經優秀人才計劃來港的家長表示，內地一般只有國際學校注重英語教學，但不注重學術訓練，認為王錦輝中小學課程兼具英語教學、學術及全方面發展，有意為子女報讀入學，現時每月花過萬元培養子女學術能力。



有香港家長則表示，高才通等人才計劃的家長安排子女來港升學是良性競爭，「當然有佢哋嘅優勝之處，我哋都可以向佢哋學習」，認為內地學生比較刻苦耐勞，本地學生則需要家人輔助學習，相比之下獨立性有待加強。



直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（黃浩謙攝）

今早約9時有大批家長在校門外大排長龍，準備入場。（黃浩謙攝）

料3千個家庭出席簡介會

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會暨學校開放日，分上下午兩場，估計有3,000個家庭出席。除了入學簡介會，校方亦為家長安排校園參觀。今早約9時，有大批家長在校門外大排長龍，準備入場。

入場家庭需要預先經網上報名，持二維碼門券入場。學校上月9日開放報名後，上下午名額分別在10及5分鐘爆滿。之後網上拍賣平台有人炒賣門票至最高380元，校方感到遺憾，並通報教育局沙田分部。

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，校方簡介面試流程及須知。（黃浩謙攝）

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，校方簡介面試流程及須知。（黃浩謙攝）

優才家長讚英語與學術並重 勝過內地國際學校

今年34歲、經優才計劃來港半年多的家長梅女士，現任職學校教師及市場營銷。她表示其公司總部在北京，在香港有分校，故轉到香港工作。她表示，在內地及北京只有國際學校才注重英語教學，但不重視學術難度。她指王錦輝中小學排行位於Band1A至1B級別，屬直資一條龍學校，加上課程以英語教學為主，重視學生學術及全方面發展，故想嘗試一下。

今年34歲、經優才計劃來港半年多的家長梅女士，為子女報名面試班、小一操卷班、劍橋英語班，花費總共接近1萬元。（黃浩謙攝）

在家教子女認繁體字 子女懂說一點廣東話

為了準備面試入學，她為兩名子女報讀面試班、小一操卷班、劍橋英語班，每項每月花費2,000至3,000元，總共接近1萬元。另外，她也有在家裏訓練子女辨認繁體字，暫時能辨認的字數不多，形容「還行」。

她又透露，子女來港後覺得「挺好玩」，尤其是學習廣東話。

從前開始完全聽不懂，也不敢說，有點抵觸。到現在半年多了，有時候自己都會說一些事廣東話，我都聽不懂。 梅女士

+ 1

本地家長：人才子女促良性競爭

本地家長郭太表示正從體育、音樂、學術3方面裝備子女以銜接小一，每名子女每月學費支出過萬元。對於人才計劃家長安排子女來港升學，她認為能夠促進良性競爭：「當然有佢哋嘅優勝之處，我哋都可以向佢哋學習。」她認為內地學生比較刻苦耐勞，本地學生則需要家人輔助學習，獨立性可以加強訓練。

同行的本地家長陳太表示，重點培訓子女興趣、強項，例如游泳、跆拳道、畫畫、普通話等，每月花費數千元。對於人才計劃家長的子女來港升學，她亦相信是良性競爭，學生可各自發揮所長。

本地家長郭太（右）表示，在體育、音樂、學術方面裝備子女以銜接小一，每月的支出過萬元。家長陳太（左）表示，重點培訓子女學習游泳、跆拳道、畫畫、普通話等。（黃浩謙攝）

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（黃浩謙攝）

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，料有3,000個家庭出席。（黃浩謙攝）