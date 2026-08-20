高雷中學參觀《香港01》　沉浸式體驗直播與外景採訪實況

數位媒體時代訊息萬變，新聞工作者的日常是如何運作的？高雷中學近百名師生早前參與由《香港01》舉辦的「新聞中心參觀及體驗活動」。學生們走出校園，深入新聞總部，參加講座、工作坊以及直播間體驗，全方位了解現代傳媒產業的運作與挑戰，為未來生涯規劃開拓新視野。



洞悉行業發展與真假新聞辨析

活動由《香港01》總編輯主任蕭輝浩擔任講者，為學生帶來「新聞行業發展及機遇」專題講座。蕭主任深入淺出地解構了傳媒產業在科技浪潮下的轉型，並分享了新聞從業者所需的專業素質，讓學生明白到新聞不僅是文字的記錄，更是對社會責任的擔當。

面對資訊爆炸帶來的挑戰，活動亦安排了「真假新聞 Fact Check 工作坊」。在導師引領下，高雷中學的學生學習如何運用專業工具與邏輯思辨，在紛亂的網絡資訊中篩選出真實可靠的消息。這種「求真」的訓練，對處於成長階段的青少年而言，不僅是新聞技能，更是必備的媒體素養。

沉浸式體驗 化身記者挑戰直播與外景

當日活動最讓學生印象深刻的，莫過於在專業攝影廠進行的體驗環節。學生們有機會踏入真正的新聞直播間，穿上記者專屬的反光衣、手持《香港 01》麥克風，在專業燈光與鏡頭前挑戰新聞播報。對於許多同學而言，站在攝影機前維持鎮定並清晰傳遞訊息，是一項極具難度的嘗試，卻也讓他們真實體會到「台上一分鐘，台下十年功」的專業精神。

此外，活動更別出心裁地設計了「模擬外景拍攝」環節。學生需要模仿記者在突發意外現場或惡劣天氣，如強烈颳風下的採訪實況。現場環境的緊湊感與導師設計的突發狀況，考驗了學生的臨場反應與語言表達能力。不少同學在模擬採訪後表示，以前從螢光幕看新聞覺得輕鬆，親身體驗後才發現外景記者需要在艱難環境中保持冷靜與客觀，實屬不易。

活動最後，學生們在專業攝影廠內合照留念，為這趟新聞探索之旅畫上圓滿句號。高雷中學的師生均認為，這類走進業界前線的體驗，能有效激發學生的學習興趣，並讓他們在實踐中建立起尊重事實、守護真相的社會意識。

職涯啟蒙 在實踐中建立專業意識

校方表示，是次參觀活動不僅豐富了學生的課外經歷，更是一次深刻的職業導向體驗。透過直播間的互動與 Fact Check 的練習，學生們對媒體行業有了更立體的認知，亦有助於他們思考未來投身相關專業的可能性。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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