我的行動承諾加強版第二階段9.1接受申請　即睇申請流程注意事項

教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版（下稱加強版）及「我的行動承諾」加強版（第二階段）撥款計劃（下稱加強版第二階段），政府資助中、小學可申請一筆不多於30萬元的撥款，推行國民教育和國家安全教育或媒體資訊素養教育，其中加強版第二階段更加入促進學生身心健康。以下將分析學校應如何申請撥款、以及申請撥款時的注意事項。



1.撥款金額

受政府資助的中、小學（包括特殊學校），可提交一項不多於30萬元的加強版撥款申請，用作加強國民教育和國家安全教育、媒體資訊素養教育，而加強版第二階段除加強版已經包括在內的範疇，更新增促進學生身心健康。加強版及加強版第二階段的申請不會計算入每所學校每一學年可使用的申請名額內。。

2.撥款期限及申請期限

「我的行動承諾」加強版全年接受申請，截至日期為2026年8月31日；「我的行動承諾」加強版（第二階段）的申請日期為2025年9月1至2028年8月31日。

優質教育基金強調，為讓學校有充足時間推行各項措施，學校不能同期推行加強版及加強版第二階段的計劃。

3.撥款用途

加強版的撥款需用於推行國民教育和國家安全教育、媒體資訊素養教育，而加強版第二階段的撥款更可以用於促進學生身心健康，撥款資助用途包括：購買相關的學生講座／工作坊、教師培訓、參觀具公信力的新聞機構、體驗活動等。

為確保資源能充分使用在舉辦學習活動上，讓學生直接受惠，如非必要，學校應避免投放過多撥款購置器材設備。若學校如需運用攝錄器材進行與媒體和資訊素養教育相關的活動，應在可行的情況下調配學校現有資源，避免重新購置已有的設備，造成浪費。

4.招標注意事項

優質教育基金於文件中特別提醒學校，申請撥款時應以審慎務實為原則，並按學校實際需要作出預算。例如可按需要向不同機構購買各款服務或物資，以及按基金的採購準則就物品或服務招標。

根據優質教育基金《人事管理及採購指引》，學校採購項目超逾 5,000 元但不多於5萬元，學校須最少索取兩份口頭或書面報價作參考。若項目超逾 5萬元但不高於143萬元，則須最少索取五份書面報價單作參考。

另外，指引列明學校需確保投標是公平競爭，在批出合約過程中，與實際或有意參與者討論時，不應違反競爭精神。參與基金計劃或草擬報價邀請書／投標文件的人士，不可參與有關的報價／投標。

5.如何申請

學校可登入優質教育基金網頁填寫和提交電子計劃書，按申請範疇和項目填寫開支預算，當中包括所需數量和單價。申請前學校必須諮詢教職員有關計劃書的意見，並透過會議或傳閱方式交由校董會／法團校董會／學校管理委員會審議及通過。

6.審批程序和通知申請結果

一般而言，如計劃書具備清晰、詳盡和合理的內容，優質教育基金將於接獲申請起計6個星期內完成審批，然後向學校發出申請獲批書面通知。學校獲書面通知後，須與基金簽訂協議書後，受款學校才可開展計劃活動。

《香港01》為中小學提供全方位支援

《香港01》推行國民教育和國安教育以及媒體素養教材及活動配套，就教育局優質教育基金推行「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版（第二階段）撥款計劃，為學校提供全方位支援，包括媒體和資訊素養教育活動、國民教育和國家安全教育計劃、促進學生身心健康等。若對服務有任何查詢，可透過以下方式聯絡我們的同事黃先生：

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