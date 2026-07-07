中華文化教師講座　李華倫博士到佛教茂峰法師紀念中學解構軟實力

全球化時代下，中華文化的傳承已經演變為跨媒介的文化輸出。為了提升教師在國民教育與文化教學上的專業素質，《香港 01》「01 教育」團隊早前於佛教茂峰法師紀念中學舉辦「國家文化軟實力」教師專題講座。活動特別邀請到香港都會大學人文、語言與翻譯學系講師李華倫博⼠擔任主講嘉賓，與一眾教職員共同探討如何利用當代大熱的知識產權（Intellectual Property, IP），引導學生建立深層的文化自信。



從符號到精神 大熱 IP 走向全球

李華倫博士在講座中指出，近年以中國文化為基礎的流行作品如電玩遊戲《黑神話：悟空》、動畫電影《哪吒之魔童鬧海》等，在國際上都取得成功。然而，文化傳承與輸出不應只停留在外在視覺符號（如悟空、哪吒等具體角色）的層面，更應聚焦於其內在的「文化精神內涵」。

李博士深入分析，《黑神話：悟空》等 IP 之所以能實踐傳播學上的「全球接受」，很大程度上歸因於其核心底蘊中「人對抗外在世界」的「天人對立」精神。這種追求自由意志、反抗宿命的悲劇英雄色彩，與西方的個人英雄主義產生了高度共鳴。這種「普世—中國」的框架，可見中國傳統神話成功打破地域界限，轉化為全球社會皆能理解並接受的視覺與精神語言，正是國家文化軟實力的體現。

香港都會大學李華倫博士親臨佛教茂峰法師紀念中學，為教師解構《黑神話：悟空》背後的文化輸出密碼。(湯致遠攝）

天人合一 航天科技與永續價值的融合

除了流行文化，李博士亦引導教師思考「嫦娥奔月」、「天問」等當代中國航天科技工程的命名智慧。這類科技「硬實力」寄寓了傳統文化的「軟實力」，展現了試圖與自然秩序和諧共生的求索精神。

李博士解釋，與「悟空」的抗爭精神相對，「嫦娥」與屈原「天問」所代表的是「人順應天道而在外在世界中尋得自身位置」的「天人合一」精神。他強調，這種精神在探討全球環境問題、綠色經濟及永續發展觀等現代議題時，表現出與現代普世價值接軌的巨大潛力。當傳統文化精神能為「人類共同的困境」提供「中國式的解方」時，文化自信便會油然而生。

活用於課堂 轉化流行文化為教學教材

是次講座的落腳點在於「教學實踐」。李博士勉勵在座教師，在未來的課堂教學中，可以大膽引入學生感興趣的現代 IP 或跨國界英雄故事（如桃山救母、水滸好漢等），尋找「人類共同的困境」作為切入點。教師明白這些核心概念後，便能引導學生在課堂上討論「自由意志與命定」等宏觀課題，讓學生在親切、有趣的氛圍中理解中華文化精神的包容性與現代意義。

校方表示，李華倫博士的分享極具啟發性，打破了過往教師對文化教學的刻板印象。透過流行 IP 與尖端科技的結合，教師們掌握了更具時代感的教學視角，有助於在日後的課堂上激發學生的思辨能力，培育具備國際視野與文化自信的年輕一代。

校方向香港都會大學李華倫博士頒發錦旗，讚揚講座內容十分充實，啟發教師以更宏觀的全球視野推動校園文化教育。（湯致遠攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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