靈糧堂怡文中學參與劇本殺資訊素養活動　沉浸式學習辨識網絡真偽

數位時代資訊爆炸，網絡謠言與網絡欺凌層出不窮，青少年的媒體素養與法治意識面臨全新挑戰。為了引導學生建立正確的數位公民責任，《香港 01》「01 教育」團隊早前走進靈糧堂怡文中學，為全級學生舉辦了一場別開生面的《謎網迷蹤》網路安全劇本殺體驗活動。活動透過創新的沉浸式角色扮演與實境推理，將嚴肅的假資訊與網絡安全課題轉化為極具吸引力的探案解謎，讓學生在思辨中學習守護自身權益。



現實案例導入 揭開無形網絡傷害的序幕

活動伊始，導師先以現實生活中真實發生過的網路欺凌、網絡詐騙及內容農場產出的假新聞作為背景導入。深入淺出的案例展示了看似平常的網絡帖文、經過篡改的圖片和拼湊的聊天記錄，如何在短時間內被無限放大。導師向學生簡介了虛假資訊與網絡欺凌的嚴重性，讓學生直觀地理解這些無形的「網絡黑手」不僅會摧毀個人的名譽與心理健康，更會引發社會信任危機，對社會秩序帶來深遠的負面影響。

多角度情境沉浸 親身體驗網絡事件各方責任

隨後活動進入最令學生期待的「劇本殺」環節。全級學生平均分組，獲分配專屬劇本，代入網絡事件中不同陣營的角色。學生們有的扮演承受巨大心理壓力的「受害者」，有的扮演推波助瀾的「散播者」，亦有人化身為追查真相的「記者」或掌握核心數據的「資訊技術人員」。

這種多角度的情境沉浸，打破了傳統課堂上「旁觀者」的視角。扮演「散播者」的同學在閱讀劇本與執行特定任務時，體會到隨意的一句話如何在機制中被利用；而扮演「受害者」的同學則深刻感受到網絡輿論帶來的孤立與無助。透過這種角色代入，學生們設身處地體會到網絡事件中各方所應承擔的責任，以及自身言行對他人產生的直接影響。

批判性思維訓練 拆解「數位證據」學資訊辨偽

在分組推理、還原事件真相的過程中，活動更融入了「慎思明辨訓練」。各組學生必須仔細分析現場發放的線索卡，當中包含虛假帖文、被移花接木的篡改圖片以及斷章取義的聊天記錄等「數位證據」。

學生需要像偵探一樣，在謊言與迷霧中理清各人時間線。透過分析這些模擬的網絡痕跡，導師現場教授了實用的資訊辨偽技巧，引導學生留意資訊來源的可靠性、查證是否有利益衝突、以及如何利用 Fact Check（事實查核）工具查證資訊的真偽，從而提升邏輯思維與媒體思辨能力。

數位公民責任反思 凝聚旁觀者力量打破謠言鏈

活動尾聲，導師帶領全體學生進行「如何打破謠言鏈」與「旁觀者的力量」總結反思。在遊戲機制中，壞人陣營透過「混淆視聽」和「隱瞞」讓真相被掩蓋，這讓同學們深刻反思在現實中，自己平日隨手的「按讚」、「轉發」或留言，如何產生連鎖反應、成為傷害蔓延的幫兇。

學生們在討論中踴躍發言，反思在網絡事件中所觀察到的責任分工與資訊流通問題。大家一致認同，當面對未經證實的消息時，選擇「不轉發、主動查證」，就是按下了謠言的終止鍵；而在面對網絡欺凌時，拒絕當冷漠的旁觀者，而是成為守護正義的支持者，正是打破傷害循環的關鍵力量。

靈糧堂怡文中學公民、經濟與社會科主任吳衍釗認為劇本殺模式的體驗活動極具啟發性，成功讓學生在好玩的解謎實踐中，深刻理解到身為數位公民所需承擔的法律與道德責任。這場講座與體驗不僅傳授了防範網絡陷阱的知識，更在學生心中築起了網絡安全的防護牆，為培育具備理性思辨與社會責任感的新一代數位公民奠定堅實基礎。

導師在台上配合現實案例，說明是次劇本殺的教學目的，引導青少年覺察無形網絡傷害的嚴重性，並深入反思身為數位公民應承擔的社會責任。（夏家朗攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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