HKtag到茂峰法師紀念中學辦教師講座　講解新型網騙分享核查工具

隨著新媒體與人工智能（AI）技術的迅猛發展，網絡環境日趨複雜，青少年面對的網絡安全威脅亦更多樣化。為了提升前線教師對新世代網絡陷阱的警覺性，《香港01》「01教育」團隊早前走進佛教茂峰法師紀念中學，舉辦「拆解學生常遇網上騙案／陷阱 — 新媒體下角色」教師專題講座。是次活動特別邀請到香港科技創新業界組織 HKtag 創辦人兼會長張詩翱先生擔任主講嘉賓，結合其在資訊科技教育、網絡安全及開源數據推廣的豐富經驗，與校內教師共同探討數碼時代下的教育新角色。



網絡陷阱日新月異 教師須走在學生之前

張詩翱先生在講座中直言，當今青少年的網絡生活與過去截然不同。從通訊軟件的「閱後即焚」功能演變成騙徒截圖勒索的工具，到近年盛行的「裸聊勒索」、「援交騙案」及社交平台上的「性誘識」（透過互聯網進行針對兒童的性剝削）危機，網絡罪行的魔爪正伸向年齡更小的群體。此外，隨著 AI 不斷進步，即日沒有原圖及原聲，已經足夠生成幾可亂真的影音進行詐騙。

張先生強調，教師作為教育下一代的主要人物，必須比學生更了解這些日新月異的網絡騙案，才能及時在課堂或日常引導中教導學生如何防範。如果教育者對新科技的潛在風險缺乏認知，便難以解開學生所面對的危機。

HKTAG 創辦人兼會長張詩翱先生親臨學校，向全體教師展示 Deepfake 深度偽造技術的最新發展，拆解科技背後的詐騙風險。（湯致遠攝）

剖析演算法機制 理解脫序行為背後的網絡推手

除了傳統騙案，講座亦深入剖析了新媒體演算法對學生價值觀的衝擊。張先生以近年網絡上層出不窮的抖音（TikTok）脫序惡搞挑戰為例，指出新媒體演算法往往以「參與度」為核心，這種「流量即正義」的機制向年輕人釋放錯誤信號，誘導他們以極端行為換取網絡關注。

同時，演算法的「同溫層效應」容易讓學生誤以為「大家都在玩」，將不當行為正常化；而短影音「去脈絡化」的特質，更讓參與者在追求高光時刻的同時，徹底遺忘了現實世界中的法律責任與社會成本。張先生提醒老師們，知己知彼才會懂得應對，理解演算法的運作原理，更是培養學生數碼公民素養的關鍵一步。

佛教茂峰法師紀念中學的老師們認真聆聽，學習如何運用「防騙視伏器」及新聞標籤法，幫助學生建立數碼公民素養。（湯致遠攝）

賦能教育者：以陪伴與科技工具引導學生辨偽

面對科技這把雙面刃，張先生提倡「用 AI 對付 AI」，並為教師們介紹了多款實用的防騙與事實查核工具，如警方的「防騙視伏器」、浸大事實查核中心等。他將辨別假新聞比喻為看「食品標籤」，引導教師教導學生檢查新聞的媒體名稱、報道作者及消息來源，建立「眼見未必為實」的核查思維。

在處理學生面對的網絡困境時，講座指出，當年輕人的情緒不被理解或無處可訴時，最容易落入否定自己的狀態，讓騙徒有機可乘。因此，成年人應主動接觸年輕人的內心世界，以正面、耐心的聆聽代替即時給予答案，陪伴他們在多元選擇中尋找解決方案。

佛教茂峰法師紀念中學的教師團隊表示，是次講座內容極具時代感與實用價值。透過張詩翱先生的專業解構，教師們不僅對最新的 AI 科技陷阱有了深層次的認知，更掌握了將媒體素養融入正向管教的具體技巧，能更有信心地在多變的新媒體浪潮中，守護學生的身心健康與網絡安全。

佛教茂峰法師紀念中學的教師團隊表示，張詩翱先生主講內容十分實用，並在講座完結時頒發紀念旗致謝。（湯致遠攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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