中華文化到校工作坊　胡陳金枝中學學生參加漸進式四節武術工作坊

中國武術博大精深，既能強身健體，亦承載著豐富的傳統文化底蘊。為了讓學生領略中華武術的魅力並培育對傳統體育的興趣，《香港01》「01教育」團隊日前為鐘聲慈善社胡陳金枝中學量身打造了一連四節的「中國武術工作坊」。是次《香港01》特別邀請到中國香港武術聯會運動員何健欣及梁倬熙親臨指導，以體驗活動形式，帶領同學學習武術，傳承武德精神。



精英運動員親傳：四節課堂解構四大傳統流派

是次系列工作坊打破了單次講座的局限，採用了精準、循序漸進的四課節式設計。在兩位精英運動員的專業帶領下，學生們得以沉浸式地體驗中國武術中極具代表性的四大流派 —— 長拳、南拳、太極拳及棍術，全方位感受不同拳種的獨特剛柔之美。

在系列課程的開端，何健欣先以「長拳」為主題，引導同學練習舒展大方、快速有力的基本身法；隨後，課程進階至強調步法穩固、發力剛勁的「南拳」；而到了兵器演練課節，則特別由運動員梁倬熙親自執教「棍術」，梁倬熙更在課堂上即場向同學們展示了傳統兵器「南刀」的揮動與用法，剛勁有力的刀法與破空之聲讓全場驚呼連連，隨後更引領同學舞動長棍，體會「棍打一大片」的靈活與氣勢；最後課節則回歸內斂，由何健欣帶領同學研習「太極拳」，感受以意導氣、剛柔並濟的運氣法門。這種結構化的課程編排，讓中學生能全面且立體地認識中國武術的多元面貌

體驗式學習打破距離感 親身體驗四大流派培養濃厚興趣

對許多初次接觸武術的同學而言，工作坊極具感染力的互動形式迅速打破了傳統體育教育的距離感。何健欣在指導過程中特別強調武術的核心精神 —「先學禮，再學武」。每節工作坊皆由傳統的抱拳禮開始，引導同學在實踐動作前，先建立起尊重對手、尊師重道的傳統美德。

工作坊現場氣氛熱烈，同學們在熱身後跟隨精英運動員的口令認真微調一招一式。無論是長拳的騰挪閃展，還是南拳的馬步衝拳、還是長棍的揮灑防守，學生們皆全神貫注地投入其中。何健欣亦現場展示了國際武術競賽規則中的動作質量、演練水平等專業評分標準，啟發同學將興趣延伸至專業體育的跨學科領域。許多同學在親自嘗試後興奮地表示，親手打出一套完整的拳式讓他們獲得了前所未有的成就感，大幅提升了對中國傳統運動的關注。

深化國民認同 讓中華文化在動態實踐中傳承

在工作坊的尾聲，《香港01》團隊與校方同工引導學生進行總結，反思傳統文化的保育價值。中國武術不單是一項競技運動，更是中華民族寶貴的非物質文化遺產。

鐘聲慈善社胡陳金枝中學校方對是次到校工作坊給予高度評價，認為以體驗活動的形式推動正向教育與國民教育，成功打破了課本的枯燥框架。學生在與優秀運動員何健欣的近距離交流中，不僅鍛鍊了體魄，更在流汗與實踐中加強了對中華文化的正確認知，切實增強了國民認同感。

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目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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