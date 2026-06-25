保祿六世書院學生赴《香港01》實習　實踐課堂知識、體驗真實職場

《香港01》於本月推出「『01教育』JUPAS 搜尋器」，為學生提供一站式瀏覽及比較不同 JUPAS 學科及 SSSDP 課程的平台。JUPAS 搜尋器的誕生，背後有賴 4 位保祿六世書院中六學生的努力。她們於完成文憑試後到《香港01》擔任為期約 1 個月的實習生，負責搜集及核對資料、完善搜尋器架構、收集用戶意見、設計推廣方案等。



實習計劃已經於 5 月下旬結束，有學生指透過是次實習學會工作要分緩急先後，心態上不會再執著於完美成品，更了解到真正的商業運作思維。保祿六世書院校長梁以豪說，從學生分享感受到她們從實習獲取了無價的經驗，短短的 1 個月已經脫胎換骨，學會從不同角度思考事情。《香港01》行政總裁蘇曉婷表示，是次實習是難得的機會，讓同事與實習生互相學習，為踏入 10 週年的《香港01》注入新思維，最開心的是見證實習生們不怕犯錯，會主動發問，勉勵她們未來繼續主動積極地求學及工作。



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保祿六世書院 4 位實習學生於完結實習工作之後，向《香港01》行政總裁蘇曉婷及校長梁以豪分享成果。（夏家朗攝）

保祿六世書院 4 位實習學生於完結實習工作之後，向《香港01》行政總裁蘇曉婷（右）及校長梁以豪（左）分享成果。（夏家朗攝）

來自保祿六世書院的 4 位實習生於公司內部進行簡介會，向同事講解JUPAS搜尋器。

實際應用課堂知識 從零學習摸索編程

梁心楹（左）提到，從實習期間學到問對問題的重要性。（夏家朗攝）

在實習成果分享會上，梁心楹指出是次實習包括以 AI 編程及收集用戶意見以完善介面，而自己是團隊中唯一沒有修讀資訊及通訊科技（ICT）的成員，前者使她有機會接觸編程，學習基本編程思維；後者則讓她透過收集用戶意見，學習到如何了解用戶需要及期望，以聆聽解決問題。

修讀文科及商科的梁同學亦從自己熟悉的範疇理解實習工作，例如在實習工作過程中應用過去從課堂學到的營銷及推廣知識，更接觸到搜尋器優化（SEO）、演算法機制、社交媒體管理等新知識。梁同學特別提到實習工作帶給她的最大感受是，不論與人或 AI 溝通都必須問對問題，才會得到所需答案。她亦明白工作需要「接受瑕疵」，因為實習期間團隊曾不斷尋找做得不夠好的地方，但最後明白實際環境並不容許改善到完美才發布。

學懂與 AI 溝通、分配工作優先次序

布因喬（左）就從實際工作感受到分工合作的重要性，不再將工作攬在自己身上，以至是感受到同伴其實相當可靠，值得信賴。（夏家朗攝）

布因喬於團隊中負責統籌編程工作，其間遇到的最大困難，是開始實習工作時收到的程式示範版本有不少邏輯錯誤，導致輸入或修改資料時會衍生其他錯誤，花了不少時間修正才能推進後續研發。另外一大挑戰就是於使用 AI 修改程式碼時，AI 未能準確完成任務，後來經過反覆嘗試，終於觸摸到使用 AI 修改程式碼的方法。她亦提到透過設計使用者介面，了解到插入廣告位置時的不同考量，以至各大專院校名稱的排序亦有一定要求。

布同學又說，她過去喜歡將所有工作攬在身上，以確保工作成果，但實習期間明白做法會使壓力及負擔大增。學會分擔工作後，頓感工作變得輕鬆之餘，亦體會到同伴們值得信任。她又明白工作上不需要每一個細節都做到完美，優先處理重要的工作才是重點。

感到學校與職場差距巨大 AI 技能提升

潘穎姸（左二）直言，職場不同校園，給予工作時未必會提供具體的完成步驟，但亦從中明白到自己不一定要有別人的指導才能完成工作。（夏家朗攝）

潘穎姸直指實習工作使她感受到校園學習與職場實際工作之間的差距，例如過去在學校完成 SBA 時，老師會給予具體的步驟及樣本，但實習工作開始當天，上司簡介完畢後就將工作項目交給她們。她坦言大家最初並不明白工作內容，但經過討論及嘗試後，很快亦開始取得成果。這一個差距亦使潘同學明白，她並非一定要在別人的逐步指導下才會學習及成長。

潘同學亦特別感謝《香港01》及學校安排是次實習機會，說最初都對實習感到猶豫，但後來覺得是重要的學習機會，所以抱住一試無妨的心態參加。她說過去在學校都經常使用 AI，但以深度而言不及是次實習工作上的應用，從中學會如何清晰地指令 AI 完成工作，看到布同學以 AI 編程時，更感嘆發展速度比想像中快得多。

換位思考解決問題 主導工作坊跳出舒適圈

陳婉莉（右）就領會到理想與現實的分別，明白換位思考的重要性。（夏家朗攝）

陳婉莉則提到實習期間印象最深刻的，是理想與現實的分別。她指團隊舉行工作坊收集用戶意見之前，已經花了個多星期完善搜尋器功能，對搜尋器相當有信心，不料正式舉行工作坊時，卻有不少用戶反映不知道使用方法、使用時出現卡住、甚至錯過整個功能等，一度對此感到相當失落，但從中明白自以為完美的作品，在別人眼中仍然會有可以改善的地方，明白換位思考的意義。

她又提到，自己過去在校園生活時都是工作坊的參與者，今次有機會主導工作坊，是一個全新的體驗，相信有助未來工作及認識社會。

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實務工作經驗難得 完美連結課程學習與生涯規劃

梁以豪校長感謝《香港01》為保祿六世書院的學生提供實習機會，更看到學生在短短一個月內脫胎換骨，學習成果豐富。（夏家朗攝）

梁以豪校長首先感謝《香港01》提供是次寶貴的機會，讓同學可以在《香港01》這個具規模、節奏快且要求高的媒體與科技環境中實踐所學。學校接受邀請是因為是次計劃的工作內容絕非流於表面的「觀摩」，而是有明確的任務與產出，學生將直接促成「01教育」JUPAS 搜尋器的誕生。他亦指是次實習計劃與學校一直推行的「體驗式學習」不謀而合，更能夠為學生、學校與企業創造三方共贏的成果。

聽畢學生分享後，梁校長直言實習成果比想像中好，認為學生在短短一個月內就脫胎換骨，特別是看到學生真正實踐了「See One, Do One, Teach One（看一次、做一次、教一次）」的學習精神，將知識轉化為能力。同時，學生亦經歷了一個完整的 PIE（Plan 計劃 - Implement 執行 - Evaluate 評估）循環，學生不是盲目地完成指令，而是要站在第一線去理解用家、主動收集意見，再將反饋轉化為產品的改進方案，又要兼顧推廣內容的創作與表達方式，是一場非常高質素、且「從使用者出發」的真實學習體驗。

《香港01》踏入10周年 中學生實習為公司注入新思維＇

《香港01》行政總裁蘇曉婷（右）亦對保祿六世書院的學生印象深刻，她又提到是次計劃是《香港01》首次有中學生到公司實習。（夏家朗攝）

《香港01》行政總裁蘇曉婷指出，《香港01》於今年踏入 10 周年，相對其他媒體算是年輕，但在媒體界一直領先，全靠不斷引入新思維，而是次中學生實習計劃就為公司帶來更加年輕及嶄新的想法，例如是兩條風格迥異的推廣短片，有助公司作為大眾媒體，透過提供不同內容以吸納不同年齡層的讀者。

她強調是次實習是難得的契機，使不同年齡層的人可以在同一個空間互相學習，一方面《香港01》的同事們帶領學生了解職場的真實面貌，但同時也感謝學生為《香港01》帶來年輕一代的思維及活力。她勉勵學生，指雖然是次實習工作所學未必能夠完全應用在未來職場之上，但她們亦已經展現出難得的工作態度，懂得主動發問、不怕犯錯，希望她們未來都繼續保持這種態度。

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