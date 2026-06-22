DSE｜八大公布學校推薦直接錄取結果　港大中大理大城大共收258人

DSE中學文憑試7月15日放榜，八間資助大學今日（22日）公布「學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）」率先獲錄結果。其中，港大通過SNDAS收到256宗申請，最終共向115名獲推薦並成功申請的學生發出「直接錄取」通知，為有公布數字的大學中最多。



其他大學方面，中大錄取了71名學生，理大錄取了54名學生，城大錄取了18名學生，連同港大共取錄258人；科大、浸大、教大和嶺大則沒有公布錄取人數，有的只公布取錄比率。



港大通過SNDAS收到256宗申請，最終共向115名獲推薦並成功申請的學生發出「直接錄取」通知。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

教育局自2022/23學年起推行SNDAS，讓每間中學推薦兩名應屆DSE考生參加，獲薦學生可獲八大面試機會。當局形容SNDAS基本上是一個「課程與學生配對」的計劃，提供機會予在個別學科或範疇具特殊才華及興趣的中學生，獲本地大學考慮直接取錄。

港大：向115名學生發出「直接錄取」通知

其中，港大今公布，通過SNDAS收到256宗申請，最終共向115名獲推薦並成功申請的學生發出「直接錄取」通知。較受歡迎的課程範疇涵蓋人文學科、商科、教育、醫學與健康及理學等。

校方透露，今年通過SNDAS取錄2名來自內地4間「與考學校」的學生，他們分別入讀工程及理學相關課程。

中大錄取71名學生 主要入讀醫學等6類科目

中大接獲來自140間中學的推薦申請，錄取了71名學生，較去年上升約10.33%。獲錄取學生主要入讀課程包括內外全科醫學士、理學、計算機科學與工程、理論物理精研、音樂，以及工商管理學士綜合課程等。中大現時共有63個本科課程參與SNDAS，是八所資助大學中參與課程數目最多的院校。

校方稱，透過SNDAS獲中大錄取的學生，有機會按其特殊才華及多元卓越表現獲頒「學校推薦直接錄取計劃獎學金」，金額最高達47,000元；學生也生亦可按其香港中學文憑試成績獲頒「聯招新生入學獎學金」，惟相關金額不可等同或高於SNDAS獎學金。入學獎學金詳情將於今年七月上旬公布。

科大：逾四成申請人獲取錄 另各可獲5萬元獎及星級數量獎學金

科大表示，逾四成申請人經由此計劃獲取錄，沒有透露實際人數。校方指他們在學術、體育、藝術、科研及創新思維等多個範疇均表現卓越，展現多元才能，與科大一直鼓勵學生全人發展的理念一致。透過計劃獲錄取的學生均可獲一次性5萬元獎學金，並可按文憑試甲類或 M1／M2 科目取得的「星級」成績，自動獲發相應金額的入學獎學金。

校方表示，本年度有25個課程參與SNDAS，涵蓋各學院。在計劃下，獲最多學校推薦及最受學生歡迎的課程為JS5240計算機科學及工程學系；此外，JS5102理學A組、JS5270機械及航空航天工程學系，以及JS5300工商管理課程同樣深受獲推薦學生青睞。

理大今年則有45個組合課程 / 課程參與「學校推薦直接錄取計劃」。經甄選後，理大向54學生發出取錄通知，人數與去年相若。

城大：向18名學生發出「直接錄取」通知

城大今年有54個課程參與計劃，共接獲70宗申請，最終向18名成功申請的學生發出「直接錄取」通知。最多申請者選擇的課程為JS1216 工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程)。

理大：向54名學生發出取錄通知 指「經嚴謹甄選」

理大表示，今年共有45個組合課程 / 課程參與「學校推薦直接錄取計劃」，經嚴謹甄選後，理大向54名在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的本地中學生發出取錄通知，人數與去年相若。

當中取錄最多學生的課程分別為：時裝（榮譽）文學士組合課程（時裝設計 / 針織時裝設計 / 內衣及運動服裝 / 時裝商務 / 時裝創新及科技）、醫療化驗科學（榮譽）理學士、航空工程學（榮譽）工學士組合課程（航空工程學 / 民航工程學）等。

嶺大：三成申請人獲取錄 教大：已於6月中下旬通知錄取安排

嶺大今年全部23個課程均接受申請，約有三成計劃申請人獲取錄。當中最受歡迎的課程包括中文（榮譽）文學士、工商管理（榮譽）學士（管理與分析）、社會數據科學（榮譽）社會科學學士及英語語言文學課程（榮譽）文學士等。

教大共有24個學士學位課程參與SNDAS，當中包括13個教師教育課程（同期結業雙學位）及11個多元學科課程。校方同樣沒有公布錄取數字，僅表示申請人已獲邀請出席面試，表現優越者已於6月中下旬獲通知有關「直接錄取」安排。

浸大沒有公布錄取數字，僅表示最多學生報讀的課程為體育及康樂管理文學士（榮譽）。