大埔浸信會公立學校小記者課　網絡平台創辦人授社區短片技巧

在新媒體盛行的數碼時代，短影音已成為大眾獲取資訊及進行社交互動的核心載體。為了讓小學生掌握實用的多媒體創作技能並加深對社區的覺察，《香港01》「01教育」團隊日前走進大埔浸信會公立學校，舉辦了一場長達三小時的「小記者體驗課」。活動特別邀請到人氣網絡平台 Sidegas_hk 創辦人兼總導師 Simon Wong 擔任主講導師，帶領五、六年級共 30 位同學化身為前線媒體人，親身體驗從選題、採訪拍攝到後期剪輯的完整影片產出流程。



以「街訪」視角發掘社區日常溫度

擔任是次體驗課導師的 Simon Wong，其經營的社交媒體帳號憑藉獨特的街頭訪問與紀實風格，至今已累積超過 10.2 萬粉絲。Simon 擅長以敏銳的觀察力，深入全港不同角落進行街頭採訪，並透過每條影片不同的主題，成功發掘出平民百姓背後與眾不同的故事。

在工作坊的第一和第二部分中，Simon 結合自己豐富的網媒實戰經驗，向同學們深入淺出地講解了一般新聞與「社區新聞」的分別。他引導同學放慢腳步，重新認識自己居住的大埔或其他社區，構思感興趣的內容。Simon 鼓勵同學們成為「生活偵探」，指出社區新聞不一定要驚天動地，哪怕是街角老店的變遷、一隻流浪貓的故事，或是身邊同學的校園日常生活，只要帶著同理心去傾聽，都能拼湊出最觸動人心的新媒體作品。

擁有 10.2 萬粉絲的 Sidegas_hk 創辦人 Simon Wong 親臨大埔浸信會公立學校，向小記者們傳授如何透過街訪視角構思有趣的社區短片題材。

校園實戰採訪 協作實踐鏡頭與溝通技巧

經過題材啟導與分組構思後，課堂迅速進入極具挑戰性的第三部分 —— 校園實戰拍攝。同學們按照各自選定的題材，分成不同小組在校園內展開採訪活動。在 Simon 的專業指導下，小記者們各司其職，有人手持腳架掌鏡，有人擔任出鏡主播，亦有人負責控場與記錄。

活動現場氣氛非常熱烈，同學們在動態實踐中，即時應用了剛學到的分鏡走位、構圖美學以及採訪時的追問技巧。 Simon 強調，採訪的核心在於「人與人的溝通」，同學需要學會用眼神交流和正面聆聽來建立信任，才能引導受訪者分享真實的感受。這種體驗式的學習模式，不僅考驗了學生的跨學科協作能力，更大幅提升了學生的邏輯思維與口語表達自信。

剪接成果展現 用鏡頭記錄優秀的校園故事

進入最後的後期製作與剪接階段，同學們將剛才在校內拍攝的採訪片段導入軟件，並在導師的指導下嘗試組合片段、加入特效、添加字幕與轉場音效。短短三小時的課程內，各小組皆成功將素材剪輯成完整的短片。

在最後的成品展示環節中，台下師生聚精會神地觀看各組的短片。大埔浸信會公立學校校方認為是次活動以實踐為核心，有效提升同學的媒體及資訊素養。校方續指，課程讓小學生在實戰中理解到媒體在社會上所發揮的作用，並學會以多角度理性分析身邊的社區資訊，對建立正確的數碼公民觀念大有裨益。

在成果分享環節時，全體同學聚精會神地觀賞各小組精心剪輯的短片成果。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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