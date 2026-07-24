賽馬會萬鈞毅智書院全級中三生 五感探索茶文化基地新體驗

要深切地感受中華傳統文化，最好的方法當然是踏出校園，在真實的環境中感受及體驗。《香港01》旗下「01教育」主辦「中華文化學人計劃」，團隊日前帶領賽馬會萬鈞毅智書院全級中三共 120 名學生，前往位於觀塘的「香江會–滙天下茶文化推廣中心」茶文化基地，展開了一場長達三小時的沉浸式感官探索之旅。



打破傳統課堂邊界 工廈基地化身動態文化空間

是次活動作為「中華文化學人計劃」的動態實踐，顛覆了生硬的課本教學。當 120 名中三學生踏入工商業大廈內的茶文化基地時，現代都市感與古典茶香形成的強烈對比，瞬間激發了學生的好奇心。為了讓龐大的學生團隊獲得最細緻的體驗，全級同學分成三大組別，在專業活動助理引領下，有序地穿梭於基地 G 樓至 4 樓的不同樓層。對中三學生而言，這不僅是一次校外參觀，更是一場空間美學的洗禮。學生在充滿現代感的設計中，看見傳統茶具陳列與高山茶葉的當代呈現，深刻體會到傳統中華飲食文化在現代社會的轉型與躍升。

賽馬會萬鈞毅智書院學生專注聆聽主講人分享，並近距離欣賞不同品種的茶葉，深入了解傳統茶文化的歷史脈絡。（湯致遠攝）

啟動五感開關：「視、聽、嗅、味、觸」的深層對話

有別於以往側重「學習奉茶禮儀」的角度，本次工作坊更強調學生個人感官的自主啟發，在三小時的沉浸式體驗中，導師帶領同學們打開了「五感」大門。在視覺與觸覺的驚艷碰撞下，學生們得以近距離觀賞並親手觸摸各式各樣的陶泥砂銚、紅泥炭爐及精緻的若琛杯，感受傳統工藝的溫潤肌理。

隨後在聽覺與嗅覺的沉澱中，同學們在沸水注入茶壺的裊裊熱氣裡放慢呼吸，細心聆聽水流與器皿碰撞的清脆聲音，捕捉空氣中鳳凰單叢茶葉特有的「蜜蘭香」與「鴨屎香」等高山香氣靈魂。

最後進入味覺的文化頓悟，當甘醇的茶湯入口，那股由微苦轉為甘甜的回甘過程，讓不少初次品茗的中三學生驚嘆不已。這種「視、聽、嗅、味、觸」由外而內的綜合感官刺激，讓古人所言的「開門七件事 —— 柴米油鹽醬醋茶」變得立體可感，讓中學生在知行合一中，切實領悟到茶道背後蘊含的專注、耐心與匠心。

現代媒體賦能非遺 在實踐中提高國民認同

在活動的尾聲，《香港01》團隊同工引導全級中三學生進行總結反思。作為「中華文化學人計劃」的推動者，大會強調，茶文化不單是一項生活習慣，更是國家寶貴的非物質文化遺產。賽馬會萬鈞毅智書院中文科主任麥穎聰老師表示，學校致力推動學生學習茶文化，除了教授學生小壺泡茶法和行茶十式，學校亦會每年帶同學參加國際茶展。早前亦主辦「禮遇茶香· 聯校青年茶藝文化匯」，以茶會友，共襄文化盛會。

是次活動更進一步打破常規的校園邊界，帶領全級中三學生走進現代產業基地，透過新媒體平台的策劃與實地空間實踐，讓茶文化教育更具動態活力。麥穎聰老師續指，同學在親身體驗中，不僅理解到現代媒體在推廣傳統非遺文化上的正面作用，更在觀察、品茗與五感摸索的實踐中，全面加強了對中華文化的深層正確認知。這種知行合一的校外體驗，有效激發了學生的民族自豪感，成功在動態體驗中提高國民認同，讓優秀的中華文化智慧真正扎根於年輕一代的心中。

賽馬會萬鈞毅智書院全級中三學生分組進駐「香江會–滙天下」茶文化基地，在充滿現代設計感的空間中，多角度理性分析傳統茶具的陳列與歷史。（湯致遠攝）

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