國民教育講座　能仁專上學院謝向榮教授走進沐恩中學解構回歸之路

欲知大道，必先為史。香港的命運與祖國的發展休戚與共，了解歷史是培育新一代大局觀與愛國情懷的基石。為了讓初中學生深入認識中國近代史以及香港與國家源遠流長的血脈關係，《香港01》「01教育」團隊日前走進南亞路德會沐恩中學，並舉辦了一場「香港的回歸之路與鴉片戰爭」的國民教育專題講座。是次活動特別邀請到香港能仁專上學院文學院院長謝向榮教授擔任主講嘉賓，為中一級全體同學帶來一堂歷史厚度與情感溫度兼具的課堂。



從鴉片戰爭看香港與祖國的分離

講座在謝向榮教授生動且具啟發性的提問中展開，謝教授先引導中一同學們觀察今日美麗繁榮的香港，隨後切入核心歷史軸線。他指出，這座璀璨的國際大都市，曾歷經長達156年的英國佔領時期，而這段歷史的起點，正始於深刻改變中國命運的鴉片戰爭。

謝教授帶領同學們回到1840年的歷史現場，詳細解構了鴉片戰爭的經濟與社會背景。19世紀初，英國為扭轉對華貿易逆差，東印度公司開始向中國大量走私極具成癮性和毒性的鴉片，導致清朝白銀大量外流、經濟社會受到嚴重破壞，因而引發了林則徐在東莞虎門的「虎門銷煙」抗毒壯舉。英國以此為藉口，於1840年悍然發動第一次鴉片戰爭。清廷戰敗後，被迫於1842年簽訂不平等條約《南京條約》，香港島被英國強行割佔。隨後在1860年第二次鴉片戰爭及1898年甲午戰爭後中國積弱之際，英國分別透過《北京條約》與《展拓香港界址專條》，強割九龍半島南部和強行租借新界99年。謝教授強調，這三個不平等條約是國家與民族的屈辱印記，也讓香港與祖國母親被迫分離。

香港能仁專上學院文學院院長謝向榮教授親臨南亞路德會沐恩中學，以豐富的文獻資料為中一學生解構「鴉片戰爭與香港回歸」的歷史脈絡。 （夏家朗攝）

兩段艱難歲月 反思英治與日佔的歷史真相

為了讓中一學生更客觀理性地分析歷史，謝教授結合《香港史 — 從遠古到九七》及《濁世消磨》等經典文獻，還原了早期華人在英國佔領下的艱難生活環境。在英佔時期，社會存在著系統性種族歧視，法律對華人與歐洲人區別對待，例如1904年《山頂區保留條例》明文限制華人在太平山頂居住；早期底層華工工時長、貪污腐敗嚴重，且居住區域衛生惡劣，更曾導致長達30年的鼠疫大爆發。

隨後在1941至1945年「三年零八個月」的日治時期，香港更遭遇了毁滅性的民族迫害。日軍高壓統治，強發毫無準備金的「軍票」榨取民間財富、引發嚴重糧荒，甚至強行將大量市民驅逐出境，強制推行日語教育試圖消除中華文化傳統。這兩段黑暗篇章讓同學們深刻體會到，沒有強大的祖國作為後盾，港人只能在制度性歧視與制度性剝削下艱難求存。

沐恩中學中一級同學聚精會神地聆聽謝教授講述林則徐「虎門銷煙」及不平等條約的歷史背景，從歷史實踐中加強對近代史的正確認知。（夏家朗攝）

銘記回歸歷史 提升國民身份認同

講座的焦點最終落腳於香港重回祖國懷抱的歷史轉折。謝教授指出，到了1980年代，面對新界租約即將屆滿及一個日益強大的中國，香港回歸已是勢在必行。隨著1984年《中英聯合聲明》的簽署及《基本法》的頒布，1997年7月1日迎來了永載史冊的歷史性時刻。當五星紅旗與特區區旗在會展中心冉冉升起，歷經百年滄桑的香港終於正式回歸祖國懷抱。

謝教授續指，回歸後在「一國兩制」方針和國家主權框架下，香港既能自然傳承傳統中華文化，又能兼容多元文化，展現出獨特的中西合璧魅力。

南亞路德會沐恩中學校方對是次國民教育講座給予極高評價。校方表示，謝向榮教授將生硬的歷史年份轉化為具備情感溫度的歷史故事，成功帶領中一同學深入理解了中國近代史及香港回歸祖國的必由之路。活動不僅深化了同學們對國家苦難與發展歷程的正確認知，更讓大家深刻明白香港重回祖國懷抱那份血濃於水的激動之情，從而激發了學生的民族自豪感，在知行合一中切實提高了師生的國民身份認同。

問答環節上，同學們踴躍就香港歷史與回歸後的轉變進行多角度理性思考。（夏家朗攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747