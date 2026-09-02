中華文化體驗活動　辛亥年總理中學舉辦婚嫁六禮市集趣學傳統婚俗

中華傳統婚嫁禮儀歷史悠久，從中體現了古人對家庭、婚姻及倫理的重視。為了讓年輕一代深入認識傳統民間習俗，並在趣味互動中加強對中華文化的正確認知，《香港01》「01教育」團隊日前到東華三院辛亥年總理中學，舉辦了一場名為「婚嫁六禮市集 — 中華婚俗體驗活動」的校園文化推廣活動，吸引眾多師生熱烈參與。



追溯婚俗源流 深入解構「婚嫁六禮」

活動在專業導師的歷史文化分享中展開。導師先向同學們解構傳統中國婚禮的核心——「婚嫁六禮」的文化源流。據文獻記載，傳統六禮包括「納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎」，是古代男女由相識、締結姻緣到正式成婚必須遵循的系統性禮儀程序。

導師在分享中指出，六禮的每一步驟均有其獨特的歷史社會背景。例如「納采」是男方請媒岾向女方提親；「納徵」即是如今俗稱的「過大禮」，男方會向女方家送上聘金與聘禮，正式確立婚約。這種將傳統禮制轉化為生活化語言的解說，打破了歷史課本的生硬感，協助同學們多角度理性分析傳統習俗背後所蘊含的專注、耐心與契約精神。

走進體驗市集 趣味遊戲解密傳統物品吉祥寓意

是次活動還模擬了預備婚嫁前的市集體驗。為了讓同學們知行合一，主辦團隊在校園內精心設置了多個「婚嫁六禮市集遊戲」攤位。在活動助理的引領下，同學們分組有序地穿梭於各個攤位之間，透過手作與互動遊戲展開實踐。

市集遊戲將過大禮及婚嫁常見的傳統物品融入其中。同學們在遊戲互動中了解到，椰子寓意「有爺有子、長幼有序」；紅棗、花生、桂圓及蓮子則取其諧音，代表「早生貴子」的美好祝願；而傳統的九子連環、百子千孫尺等用具，亦各自承載著長輩對新人開枝散葉、婚姻圓滿的深切祝福。整個市集氣氛非常熱烈，同學們全神貫注地投入遊戲挑戰，在輕鬆的雙向互動中，逐一解開這些傳統物品背後的吉祥密碼。

在實踐中加強文化正確認知

在活動的尾聲，不少參與同學熱切地互相交流心得。校方表示，同學們在是次活動中表現得非常投入。東華三院辛亥年總理中學校方對此給予高度評價，認為透過新媒體團隊到校策劃市集，成功將生硬的非遺文化轉化為具備互動性的趣味課堂，讓學生在親身體驗中，真正領略到傳統華夏禮儀文化的內涵，有助於在校園中營造認識優秀中華文化的良好氛圍。

東華三院辛亥年總理中學同學在活動結束後一同合照。（湯致遠攝）

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