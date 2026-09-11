中華文化到校工作坊　朱敬文中學手作蝦餃體驗

中華傳統飲食文化博大精深，既承載千年歷史，亦蘊含豐富的生活智慧與匠心技藝。為讓學生從日常生活中認識中華文化，《香港01》「01教育」團隊日前走進保良局朱敬文中學，舉辦點心製作工作坊，並特別邀請知名點心專門店品牌添好運的專業點心師傅到校主講與指導。透過結合理論講解與動手實踐，活動讓學生全方位認識粵港點心文化，並在參與中深化對傳統飲食文化的理解。



歷史溯源點心文化 認識蝦餃的演變與特色

工作坊在師傅深入淺出的講解中展開，內容以經典點心蝦餃為切入點。蝦餃起源於20世紀初廣州，有說其前身為「五鳳鮮蝦餃」，由茶樓為吸引顧客而創製，早期以普通麵粉製皮，餡料則包括河蝦、豬肉與竹筍。隨着時代演變，蝦餃逐漸發展成現今的精緻點心，以澄麵製作外皮，蒸熟後晶瑩剔透，並以鮮蝦仁配以少量肥豬肉及筍粒為主要餡料，更與燒賣、叉燒包及蛋撻並列為「點心四大天王」。透過講解，學生不僅了解點心的歷史背景，亦認識其與香港飲食文化的緊密關係。

專業師傅示範教學 分步實操體驗製作過程

同學們了解到蝦餃的歷史後，來到了動手製作的環節。師傅首先示範蝦餃的製作流程，從餃皮處理、餡料比例到摺紋技巧逐一講解。其後同學獲分發蝦餃皮與餡料，分組進行實操，親手包製蝦餃。在導師團隊的指導下，同學們逐步掌握技巧，由最初的生疏到慢慢上手，一隻隻半月形的蝦餃逐漸成形。過程中，學生專注投入，現場氣氛熱烈，充分體現學習與體驗並重的活動特色。

完成製作後，同學將蝦餃放入蒸櫃蒸煮約十分鐘，親手完成的作品新鮮出爐，香氣四溢。學生一同品嚐成果，從味覺與製作過程中體會點心的精緻與講究。有學生表示，過往只是在酒樓享用點心，未曾了解製作細節，透過今次體驗，對中華飲食文化有更立體及深刻的認識，亦更珍惜背後的傳統工藝。

推動文化融入校園 培養認同與多元學習

《香港01》「01教育」團隊表示，希望透過到校工作坊形式，將中華文化融入校園學習，讓學生在實踐中理解文化內涵。是次活動不僅讓學生掌握基本點心製作技巧，更重要的是讓他們感受到傳統飲食文化的價值，從而提升文化認同感，為未來多元學習與文化傳承奠定基礎。

《香港01》「01教育」團隊與添好運專業點心師傅合影留念，為點心工作坊畫上圓滿句號。（黃寶瑩攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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