中華文化講座　青衣主恩小學認識廣彩工藝與非遺價值

《香港01》日前到訪聖公會青衣主恩小學，為學校舉辦「中國文化——廣彩工藝」學生講座。活動邀請到思網絡（SEE Network Ltd.）總監鄭敏華女士擔任講者，分享廣州織金彩瓷（廣彩）的歷史發展、製作工藝及其作為非物質文化遺產的文化價值，提升學生對中華傳統工藝的理解與興趣。



思網絡於2004年成立，專注文化事業與香港本地社群研究，由資深文化工作者鄭敏華（Patsy）與團隊創立，早年獲香港特區政府可持續發展基金資助出版《SEE Magazine》，致力推動文化保育與公眾教育，鄭本身研習中國書法多年，數年前亦隨香港廣彩大師張錦平研習廣彩。是次講座亦延續其推廣本地與中華文化的理念，將專業知識帶入校園。



認識廣彩歷史 連結中外文化交流

講座中，鄭敏華向學生介紹廣彩的起源。她指廣彩可追溯至清代康熙年間，距今已有三百多年歷史。隨著清政府解除海禁，廣州成為當時重要的對外貿易港口，瓷器貿易亦興盛起來。由於景德鎮瓷器需經長途運輸至廣州出口，商人因而在廣州開設工場進行加彩及再燒製，逐漸發展出針對外銷的工藝風格。

透過歷史圖片與實例，學生了解到廣彩如何融合中國傳統技術與西方審美，例如在乾隆時期加入西洋繪畫元素，使其成為深受海外市場歡迎的藝術品，反映中外文化交流的成果。

思網絡總監鄭敏華女士親臨聖公會青衣主恩小學，為學生講解廣彩的歷史源流，引導學生認識這項具代表性的非物質文化遺產。（鄧倩螢攝）

拆解製作工藝 了解非遺技術傳承

講者亦詳細講解了廣彩的製作流程，包括「白瓷胎選擇、手工繪彩及二次燒製」等步驟。學生認識到每件作品均需經過細緻手繪及多重工序，才能呈現出層次豐富、色彩鮮明的效果。

講座更提及廣彩於2024年正式列入香港非物質文化遺產代表作名錄，讓學生理解其文化保育價值。透過認識工藝背後的歷史與技術，學生不僅認識了一項傳統藝術，更明白文化傳承的重要性。

鄭敏華女士展示廣彩瓷器圖片，向學生解構「白瓷胎挑撰、手工繪彩及二次燒製」的繁複工序，讓學生了解中外文化交流的藝術成果。（鄧倩螢攝）

推動文化教育 連結傳統與當代學習

是次「中國文化——廣彩工藝」講座由專業機構與學校合作，將文化教育融入日常學習之中。透過具體案例與歷史脈絡，學生能從中理解中華文化的多樣性與延續性。

隨著學校持續推動多元學習活動，相關文化講座有助加強學生對傳統藝術的認識，並培養對文化保育的關注，為未來建立更深厚的文化基礎。

學生在講座提問環節中踴躍回應，認真觀察廣彩的圖案特色與色彩運用，在輕鬆的互動中加深對中華傳統工藝的興趣與認識。（鄧倩螢攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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