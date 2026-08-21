中華文化x媒體素養　志蓮小學港大之行　圖書館與博物館訓練判讀

為培養小學生的媒體及資訊素養與跨學科思維能力，《香港01》「01教育」團隊日前攜手佛教志蓮小學，帶領小四學生走進香港大學校園，展開一場結合資訊素養、地質與科學知識、中國歷史與傳統建築藝術體驗式學習活動。是次活動形式多元化，包括參觀設施、導賞示範與互動體驗。



參觀港大圖書館 觀賞期間限定《墨聚香江》中國畫展

活動前半段由香港大學圖書館團隊為學生們作專業導賞，他們帶領學生分組參觀不同樓層，了解館內不同區域的空間設計與用途。香港大學暫任首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟女士特別到場支持，並與志蓮小學師生合照留念。

參觀期間，館方帶領學生前往展覽廳，觀賞現正舉行的期間限定展覽 —《墨聚香江 文脈相承：香港南來中國畫家展》。展覽精選「少雪齋」珍藏的五位中國藝術大師作品，包括李研山、丁衍庸、趙少昂、呂壽琨及黃永玉。透過導賞，學生了解這批藝術家南來香港後的創作發展，初步認識中國畫的筆墨特色與文化脈絡，體會藝術作品背後的歷史文化意義。

除了主館外，學生亦走訪了高黃慧貞藝術電子圖書館、馮平山圖書館以及田家柄教育圖書館 ，認識不同主題的館藏資源與學習空間。活動團隊特別設計了互動工作紙，讓學生在參觀過程中完成指定任務，例如尋找特定館藏、觀察空間用途及回答相關問題，並透過集印任務提升活動的參與感與趣味性。

透過設計有趣任務，學生在輕鬆氛圍中主動探索圖書館資源，培養資訊搜尋與整理能力。同時，工作紙亦引導學生思考資料來源的可靠性，讓他們在實際情境中體驗如何精準尋找資訊，為日後處理網上的海量資訊打下穩固基礎。

考察許士芬地質博物館 結合科學驗證與事實查核

活動後半段，《香港01》團隊帶領學生前往香港大學許士芬地質博物館，並派發主題工作紙，讓學生一邊觀察展品，一邊完成學習任務。館內藏有大量礦物、岩石及化石標本，為學生提供真實的科學學習體驗。

在導師講解下，學生認識到多種礦物原來是製造智能手機、晶片與電池等科技產品的重要原料，理解地球科學與人類生活是息息相關的。同時，學生透過觀察古生物化石，探索生物演化歷程，並嘗試比對網上文章及《侏羅紀公園》等電影對史前生物的誇張演繹，學習以科學證據進行事實查核，培養明辨思考與資訊查核能力，體現從實踐中學習的成效。

學生參訪港大本部大樓 領略歷史建築之美

活動最後一站，學生前往香港大學最古老的法定古蹟——本部大樓進行實地參觀。這座於1912年落成的愛德華巴洛克式建築，以典雅的拱廊、中庭花園與花崗岩石柱著稱。在導賞員的帶領下，學生穿梭於古色古香的建築空間中，細味其百年的歷史韻味。導賞員亦詳細講解建築的設計特色，以及如何透過日常維護與專業修復，讓古老建築在融入現代教學功能的同時，依然完美保留其歷史原貌。這次參觀讓學生切實了解到學習歷史建築的重要性，明白歷史建築不只是石塊與磚瓦的組合，更是城市記憶與文化傳承的歷史印記。

志蓮小學學生參觀港大本部大樓，在導賞員帶領下欣賞並認識歷史建築的保育與文化傳承。（鄧倩瑩攝）

知行合一 走出課堂提升資訊判讀與思維能力

佛教志蓮小學校方對是次港大學習之旅給予高度評價，讚揚活動透過走出課堂的體驗方式，將抽象的資訊素養與跨學科知識轉化為具體的實踐課堂。活動不僅加深了學生對科技判讀、古蹟歷史與中國藝術的正確認知，更讓學生在實地觀察與思考的體驗中，切實提升了資訊判讀與分析能力，達致知行合一。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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