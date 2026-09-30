中國僑聯委員莊守堃訪東華三院辛亥年總理中學　講灣區升學出路

為協助中學生了解區域發展動向並及早規劃未來出路，《香港01》「01教育」團隊日前到東華三院辛亥年總理中學舉辦「大灣區發展機遇之升學就業」專題講座。活動特別邀請到中國僑聯委員、廣東省政協委員莊守堃先生擔任主講嘉賓，圍繞大灣區的最新發展數據、市民意願趨勢及升學優勢，為現場師生帶來客觀且實用的資訊分享。



民調反映趨勢 三成市民意願到大灣區生活或工作

講座以最新的客觀數據切入。莊守堃先生引述香港中文大學香港亞太研究所發表的市民對「粵港澳大灣區發展規劃」意見調查。數據顯示，由2021年至2024年間，香港市民對到大灣區發展的態度出現顯著變化。在今年最新的調查中，約有 30% 的受訪市民表示願意到大灣區內地城市生活或工作，相較於一年多前的調查數據大幅上升了約 20 個百分點，反映港人對大灣區生活環境與發展空間的接納度持續提升。

莊先生續指，隨著交通基建日益完善，灣區「一小時生活圈」已基本形成。數據的轉變反映出越來越多本港青年與家長開始將目光投向內地城市，並將其視為個人發展與升學就業的理性選擇之一。

解析灣區定位 理解國家發展策略

莊守堃進一步講解大灣區在國家發展中的角色，強調區域發展並非「一體化」簡單概念，而是強調制度銜接與優勢互補。在「一國兩制」框架下，香港憑藉國際化優勢，與內地城市形成互補關係，為青年提供更多跨地域發展機會。透過深入淺出的分析，學生對國家政策及區域定位有更清晰理解。

中國僑聯委員、廣東省政協委員莊守堃先生親臨東華三院辛亥年總理中學，為師生客觀分析大灣區的升學與就業機遇。（梁鵬威攝）

剖析升學路向 解構赴大灣區內地升學五大理由

在升學規劃層面，莊守堃先生詳細解構了香港學生赴大灣區內地城市升學的發展優勢。講座重點介紹到大灣區內地城市升學的五大優勢，包括：學生可透過「文憑試收生計劃」等管道以相對優惠的門檻入讀高水平學府、擁有更廣闊且多元的學科選擇、學費及生活成本相對相宜、享有各項政策支援且文化地理位置接近，以及在拓闊視野的同時仍可維持與香港的緊密聯繫。相關資訊有助學生從不同角度客觀評估升學選擇，為個人未來的發展方向作好周全思考。

辛亥年總理中學學生聚精會神地聆聽講座，透過了解赴大灣區升學的五大理由，為個人生涯規劃作好準備。（梁鵬威攝）

結合理論與規劃 培養前瞻視野

透過是次講座，學生不僅掌握大灣區的最新發展趨勢，亦對升學及就業規劃有更全面的認識。香港01表示，未來將持續舉辦相關教育活動，協助學生建立前瞻視野，在多變的社會環境中作出更具策略性的個人發展選擇。