社創基金支持「靜觀星球」　推動基層學生情緒教育落地

在香港推動扶貧與社會共融的過程中，創新思維正扮演愈來愈重要的角色。由《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同 Re:learn Education 共同開發的情緒教育應用程式「靜觀星球」，近日透過社聯「創匯點」，榮獲社會創新及創業發展基金（社創基金）資助推展。項目透過遊戲化學習及線上線下結合模式，針對基層學生在成長過程中面對的情緒壓力與支援不足問題，提供一套可持續、可實踐的解決方案，協助學生建立情緒管理能力，並促進家庭互動與支持。



社創理念推動教育創新 促進公平學習機會

在香港推動扶貧與社會共融的過程中，創新思維正扮演愈來愈重要的角色。社會創新及創業發展基金（社創基金）正是其中的重要推手，致力成為香港社會創新的「催化劑」，透過連結商界、非政府機構、學術界、慈善團體及公眾，推動具影響力的解決方案，回應貧窮及社會孤立等深層問題。

社創基金不僅提供資金，更著重整體生態建設，從新意念醞釀、研究與能力提升，到種子資金及規模擴展，全面支援不同階段的社會創新項目。部分計劃更透過協創機構推展，讓創新理念能更有效落地，為社會帶來實際改變。

基金的最終受惠者，主要包括基層及需要支援的香港居民，例如兒童及青少年、低收入家庭、單親家庭、新來港人士及在教育與機會上處於弱勢的人群。透過適切的產品與服務，社創基金期望為他們帶來希望，提升自我價值，並促進社會整體凝聚力。

聚焦學生情緒健康 回應新世代成長挑戰

隨著社會環境轉變，學生面對的學業壓力與情緒挑戰日益增加，尤其對基層家庭而言，資源限制更可能影響子女的身心發展，造成「心理健康上的貧富懸殊」。因此，如何以創新而可持續的方式支援學生情緒健康，成為社創基金關注的重要方向之一。

在這個背景下，結合科技與教育的方案逐漸受到重視，特別是能夠同時覆蓋學生與家長、並可持續實踐的模式，更有助打破資源不均的限制，讓更多基層家庭受惠。

「靜觀星球」：以遊戲化體驗連結線上與線下學習

在社創基金支持下，由《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同 Re:learn Education 共同開發的「靜觀星球」，正正回應了上述需要。此應用程式以遊戲化設計為核心，結合手機、iPad 及 AR/VR 等跨平台技術，讓學生在日常生活中透過簡單任務進行靜觀練習，逐步建立專注力與情緒覺察能力。

對於不少基層學生而言，由於居住環境狹窄、家庭壓力較大，缺乏安靜及安全的空間進行自我調整，情緒問題往往難以及時處理。針對這些情況，項目引入VR體驗作為輔助工具，讓學生即使身處擠迫環境，亦可透過虛擬實境進入沉浸式的「放鬆角落」，例如模擬自然場景或寧靜空間，協助他們短暫抽離壓力源，進行情緒整理。有學校反映，相關體驗有助學生在課堂前後快速平復情緒，提升專注力，對學習表現亦帶來正面影響。

此外，遊戲內設有不同關卡與任務，引導學生逐步掌握情緒管理技巧，並透過即時回饋提升參與動機。這種以學生為本的設計，特別適合過往較少接觸情緒教育資源的群體。

從虛擬體驗走向真實連結 深化學習成效

除了線上平台，「靜觀星球」亦強調線下實體活動的重要性，透過工作坊、校本課程及親子活動，加強學生在現實生活中的應用能力。對基層家庭而言，家長未必具備足夠時間或資源接觸正向管教資訊，亦較少參與系統性的情緒教育。

為此，項目推出家長Podcast，讓家長可在通勤或日常生活中隨時收聽，內容涵蓋情緒管理、親子溝通及正向管教技巧等，降低參與門檻。同時，線下活動亦鼓勵家長與子女共同參與，例如簡單的靜觀練習或情緒分享環節，促進家庭成員之間的理解與支持。

有參與家長表示，透過相關資源，能更了解子女的情緒需要，亦學會以較平和的方式回應孩子的行為，家庭關係有所改善。學校方面亦指出，當學生在家庭與校園均獲得一致的支持時，情緒學習效果更為顯著。

促進共融與福祉 社創力量持續擴展

社創基金一直致力推動社會創新生態發展，讓具潛力的理念得以實踐，並持續擴展影響力。「靜觀星球」正是一個結合科技、教育與社會需要的例子，透過創新方式支援基層學生的情緒健康，並促進家庭與社區的連結。

隨著更多創新項目逐步落地，社創基金期望能進一步促進社會共融，提升市民整體福祉，並為下一代創造更具支持與關懷的成長環境。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『靜觀星球查詢』）

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電話：35828747