觀塘深水埗學校召集｜「靜觀星球」社創基金資助　推動家長教育

在學生學習壓力與情緒健康備受關注的今天，如何讓孩子學會調節情緒、建立專注力，同時促進親子關係，成為學校與家長的重要課題。《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同 Re:learn Education 共同開發的遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，正為校園帶來嶄新的解決方案。



「靜觀星球」參照市面熱門遊戲設計，結合手機、iPad 及 AR/VR 等跨平台體驗，將靜觀練習融入學生與家長的日常生活，以至校內課堂與活動之中，讓「情緒教育」不再停留於理論，而是可持續實踐的生活習慣。



社創基金資助支持 觀塘及深水埗學校享專屬優惠

「靜觀星球」計劃現已透過社聯「創匯點」，榮獲社會創新及創業發展基金（社創基金）資助，並特別推出觀塘區及深水埗區中小學專屬支援計劃。參與學校可享資助名額及優惠安排，大大降低推行成本，讓更多學生與家庭受惠。

透過是次計劃，學校不僅可引入創新教育工具，更可配合校本需要，設計專屬的家長教育活動，進一步推動家校合作及正向校園文化。

學校透過講座與體驗活動，讓學生與家長共同參與，將情緒教育由課堂延伸至家庭生活。（鄧倩螢攝）

善用家長教育津貼 零成本推動正向家長教育

教育局推行的「一筆過家長教育津貼」，正正鼓勵學校舉辦與「正向家長運動」相關的校本活動，而「靜觀星球」的設計理念與內容，全面對應相關政策方向。

學校可運用津貼引入包括家長講座、親子工作坊及學生體驗活動等多元形式，內容涵蓋情緒管理、壓力調適、親子溝通及專注力訓練等範疇。由於計劃結構完整、具系統性，加上社創基金資助支持，學校基本上可達致「零額外負擔」推行高質素家長教育項目。

同時，平台亦設有數據分析及成效追蹤機制，協助學校了解學生參與情況與整體情緒趨勢，提升資源運用的成本效益。

線上＋線下雙軌體驗 打造可持續學習模式

「靜觀星球」採用線上與線下結合的雙軌模式，讓學習不受時間與空間限制。學生可於日常透過應用程式進行短時間靜觀練習，透過遊戲化任務逐步建立專注力與情緒覺察能力；而家長亦可一同參與，從「陪伴者」轉變為「共同學習者」，加強親子之間的理解與連結。

同時，線下活動則進一步深化學習體驗，例如「聲頻療癒之旅」透過頌缽聲音引導學生放鬆身心、「ASMR 製作班」讓學生認識聲音與情緒的關係，以及「減壓實驗室」透過製作能量瓶、感官鎮靜盒等手作活動，讓學生在實踐中掌握減壓技巧 。此外，亦設有結合正向心理學的家長講座，幫助家長理解孩子的情緒需要，並學習在家庭中建立正向支持環境 。

這種由日常練習延伸至實體互動的學習模式，不僅提升參與度，更能將情緒教育真正融入生活，形成長遠而可持續的成長支援系統。

透過結合遊戲化學習與靜觀練習，學生在輕鬆互動的環境中學習情緒管理，並與家長建立更深層的理解與連結。（鄭子峰攝）

透過多元化實體工作坊，如聲頻療癒、手作減壓工具等，讓學生與家長在互動中實踐情緒管理技巧。（黃寶瑩攝）

把握資助機會 推動校本正向教育升級

面對學生身心健康與家校合作的重要性日益提升，學校若能及早引入具系統性的情緒教育方案，將有助建立更具韌性與關懷的校園文化。

「靜觀星球」現正開放學校參與，觀塘及深水埗區學校更可結合地區資源優勢靈活推行。透過社創基金資助與家長教育津貼的配合，學校可在可控成本下推動高質素正向教育，讓學生與家庭一同受惠。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『靜觀星球查詢』）

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電話：35828747