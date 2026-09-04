中華文化工作坊　朱敬文中學學生創作水墨山水

水墨畫是中國傳統藝術的重要一環，講究筆墨技巧之餘，亦重視創作者的個人情感與表達。為讓學生從體驗中認識中華藝術的多元可能，《香港01》「01教育」團隊日前到保良局朱敬文中學舉行水墨畫體驗工作坊，特別邀請「巫墨筆歡」青年書畫家Katrina擔任導師，帶領初中學生從蘇軾詩詞出發，探索藝術與個人創意的關係，並親身創作屬於自己的水墨山水作品。



從蘇軾詩詞出發 探索藝術多樣性

工作坊開始時，Katrina透過蘇軾的詩詞及故事，引導學生思考藝術並沒有單一標準。她分享藝術的基礎建立於人的多樣性，每個人的經歷、觀察及感受各有不同，即使面對相同景物境遇，也可以用截然不同視角與心態去面對。同樣藝術的表達來自對生活的感受力，她鼓勵學生將生活細節融入作品 在水墨之間尋找屬於自己的表達方式。

Katrina以蘇軾詩詞引導朱敬文中學學生探索藝術創作。（黃寶瑩攝）

水墨並非墨守成規 與筆墨建立感性連結

在實作環節，Katrina向學生介紹水墨畫的基本技巧，包括墨色濃淡、筆觸變化及山水構圖等並示範如何藉由落筆的力度與角度營造出畫面的空間層次。學生一邊觀察示範，一邊嘗試掌握毛筆與墨色變化，逐步以山石、樹木等元素組合畫面。

「傳統藝術固然需要基本功與筆法，但最重要的是先建立感性的連結。」Katrina強調，自古人類透過藝術來表達對生活的感性認知；水墨不僅僅是技巧的傳承，更是心靈的載體。只有真誠地表達屬於自己的東西，才能深刻了解生命的厚度，也讓傳統藝術的探索走得更遠。

親手創作山水畫 展現獨一無二風格

工作坊重點是學生親自完成水墨山水畫。學生由基本筆觸開始，按照自己的構思安排畫面，嘗試運用濃淡不同的墨色表現山水遠近。創作期間，Katrina逐一觀察及指導，並鼓勵學生不要過分追求「畫得像」，而是思考自己希望透過作品表達甚麼。

學生從一張空白畫紙開始，在傳統筆墨技巧上加入個人想像，創作出各具特色的山水作品，從實踐中體會中華藝術同樣可以充滿創新與個性。

從水墨認識自己 讓傳統文化注入新意

是次工作坊不單讓學生認識水墨畫技巧，更希望打破「傳統藝術只能跟足規矩」的既有印象。透過蘇軾詩詞、導師分享及親身創作，學生了解到傳統文化可以與個人生活及創意連結，成為表達自我的媒介。

《香港01》「01教育」團隊期望透過體驗式中華文化活動，讓學生在親手創作中接觸傳統藝術，從認識筆墨技巧延伸至思考個人表達，在傳承中尋找創新可能，讓中華文化以更多元的方式走進校園。

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