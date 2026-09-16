中華文化講座　黃自鴻博士向救世軍田家炳教師剖析杜甫走向世界

中國古典詩歌不僅是中華文化的重要瑰寶，亦能跨越地域與語言界限，成為連結不同文化的重要媒介。《香港01》「01教育」團隊日前邀請香港都會大學伍絜宜人文社會科學院副教授黃自鴻博士，到救世軍田家炳學校主持「國家文化軟實力：杜甫詩走向世界」教師講座，從杜甫及其詩歌在海外的傳播與接受出發，帶領教師認識中國文學如何走出國門，並成為國家文化軟實力的一部分。



詩聖杜甫走向海外 跨越文化地域界限

黃博士首先介紹杜甫的生平及文學成就，從其作品所蘊含的家國情懷、社會關懷及人文精神，讓教師重新認識這位被譽為「詩聖」的唐代詩人。講座進一步從跨文化角度分析杜甫詩歌如何被不同國家及地區的讀者閱讀、翻譯及詮釋，使中國古典文學逐步進入世界文學的視野。

黃博士指出，杜甫的作品能夠流傳海外，不只是單純的文學傳播，更反映不同文化之間的交流與互相影響。當外國讀者透過中國詩歌認識中國人的思想、情感與價值觀，中華文化亦因此產生跨地域的文化影響力。

黃自鴻博士向救世軍田家炳學校教師講解詩聖杜甫的生平背景。（夏家朗攝）

《杜律集解》傳入日本 杜詩影響日本文學

講座其中一個重點，是杜甫詩歌在日本的傳播。黃博士以《杜律集解》為例，講解杜詩如何受到日本讀者重視，並在中日文化交流中發揮重要作用。透過書籍流傳及文人閱讀，杜甫的詩歌逐漸在日本形成影響，成為當地文學創作及中國文化研究的重要養分。

其中，日本俳聖松尾芭蕉亦受到中國古典文學影響。黃博士從文學接受的角度，引導教師了解杜甫作品並非停留於中國歷史之中，而是在不同時代、地域及文化背景下被重新理解及創作，展現經典作品跨越時空的生命力。

教師專心聆聽黃博士講解杜甫詩歌對日本文學的深遠影響。（夏家朗攝）

從文學交流 理解中華文化軟實力

黃博士進一步將杜甫的文化影響與「國家文化軟實力」連結，指出文化並不只存在於博物館或課本之中，優秀的文學、藝術及思想同樣能透過交流與傳播，建立不同地區對中華文化的理解與認同。杜甫詩歌由中國流傳至日本，再影響當地文學創作，正是一個文化跨境交流的例子。

透過是次講座，教師不僅加深對杜甫及其作品的認識，亦從文化傳播及國際交流角度，理解中華文化如何透過文學作品走向世界，並在不同社會產生持續影響。

救世軍田家炳學校教師與黃自鴻博士一同合照留念。（夏家朗攝）

以杜甫為橋樑 讓中華文化走向世界

是次講座以杜甫為切入點，將中國古典文學與文化交流、國家軟實力及跨文化傳播連結，讓教師跳出單純欣賞詩歌的框架，從更宏觀的角度思考中華文化在世界舞台上的影響。

《香港01》「01教育」團隊期望透過不同中華文化講座，讓教育工作者從歷史、文學及社會等多角度認識中華文化，並將相關知識帶回校園，引導學生理解傳統文化的現代價值，以及中華文化如何透過交流與創新，在世界各地延續生命力。

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