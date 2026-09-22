中華文化講座　蕭昆崙師傅受邀到四校講解薄扶林舞火龍

《香港01》「01教育」團隊早前有幸邀請薄扶林村火龍會總監、資深紮龍及舞龍技藝傳承人蕭昆崙師傅，分別到聖公會置富始南小學、聖伯多祿中學、保良局朱敬文中學及香港中文大學，舉行「薄扶林舞火龍」講座。蕭師傅擁有超過50年舞火龍經驗，親自向學生及大學生分享薄扶林舞火龍的歷史淵源、製作工藝及文化價值，讓參加者從傳承人的第一身經歷認識這項香港非物質文化遺產。



從瘟疫傳說 了解舞火龍祈福意義

蕭師傅介紹，薄扶林舞火龍相傳源於19世紀末村內爆發瘟疫，村民相信香火具有驅疫除災作用，而龍則象徵祥瑞，於是以禾草紮成火龍，並在龍身插滿燃點的香枝，在村內巡遊祈求平安。火龍巡遊後瘟疫逐漸消退，舞火龍亦逐步成為薄扶林村中秋節重要的傳統儀式。蕭師傅亦從傳統農業社會的角度，講解「龍」與「火」背後的文化寓意，讓參加者明白舞火龍並不只是節慶表演，而承載着村民對消災、平安及美好生活的祈願。

蟠龍舞動 神龍翻騰送上祝福

最讓同學感興趣的莫過於薄扶林舞火龍獨有的「蟠龍舞動」，又俗稱打龍餅，難度在於需由龍頭至龍尾走動必須完全一致。火龍會在薄扶林道大馬路上層層盤旋、翻騰捲動，形成巨型火圓圈，龍頭至龍尾的舞動更需要高度協調。蕭師傅解釋，這不單是考驗舞龍者默契及技術的表演環節，更具有祈福寓意，象徵神龍翻騰，將和平、好運及祝福帶給社區。

蕭師傅向參加者介紹薄扶林舞火龍的「蟠龍舞動」，講解神龍盤旋翻騰背後祈求和平、好運及祝福的文化寓意。

龍歸滄海 一條火龍的最後儀式

除了巡遊，講座亦介紹舞火龍正日大巡遊最後的重要儀式「龍歸滄海」。火龍在村內巡遊後，村民相信龍身上的香火與禾草已吸附社區內的災害及霉運，因此會將整條火龍沉入水中，象徵把不好的事物帶走及銷毀，同時寄託祈福願望。蕭師傅亦分享，即使傳統曾因城市發展及環保政策等面對限制，村民仍努力與相關部門協調，堅持保存這項百年傳統。

從村落走進校園 讓非遺薪火相傳

薄扶林村舞火龍於2014年正式列入香港非物質文化遺產清單，並於2017年榮登「香港非物質文化遺產代表作名錄」。薄扶林村火龍會一直由村民共同籌辦，從紮作火龍、技藝培訓至巡遊舞動，均展現社區合作及代代傳承的精神。蕭師傅亦積極推動「龍遊十八區」，將火龍文化帶到村外，讓更多不同年齡層認識這項珍貴非遺。透過《香港01》「01教育」的校園及大專講座，讓年輕一代近距離認識薄扶林舞火龍，從歷史、技藝及祝福寓意理解傳統文化，延續香港非遺的傳承力量。

保良局朱敬文中學的同學踴躍參與，舉手回答問題。

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