青年耀進發展協會行政總監拆解網騙　倡教師化身「網絡安全教練」

青少年經常接觸社交平台及網絡世界，惟面對層出不窮的網絡詐騙，科技能力強未必代表具備足夠的風險判斷力。《香港01》「01教育」團隊特別邀請魏遠強先生到余振強紀念中學 主講「拆解學生常遇網上騙案／陷阱：新媒體下成人角色」教師講座，從青少年心理、常見網騙手法及家校合作等角度，探討成人如何協助學生建立網絡安全意識。



青少年非缺乏科技能力 惟容易受「當下」情緒影響

魏遠強指出，學生面對的壓力主要來自人際社交、家庭期望，以及學業與升學三方面。青少年並非缺乏科技能力，惟由於社會經驗尚未成熟，加上渴望獲得認同及害怕錯過（FOMO），容易追求即時滿足，甚至被當下情緒及社交認同牽引。當學生遇上網絡危機時，成人往往反而成為「最後一個知道的人」。

根據反詐騙協調中心數據，學生亦是網絡騙案的受害群體，當中最年幼的受害者只有11歲；2025年更有超過2,500名大專及青年學生受騙，反映網絡騙案對年輕人的威脅不容忽視。

四大常見騙案 AI深偽令騙徒更難辨識

講座拆解四大學生較常遇到的高危騙案，包括網購及遊戲虛實騙案、網上求職及兼職陷阱、社交平台裸聊勒索，以及網上情緣與網絡釣魚。隨着人工智能技術發展，騙徒亦開始利用AI深偽技術換臉、模仿聲音，甚至假冒朋友向受害人求助，再配合社交平台演算法精準投放詐騙廣告，令騙案更具迷惑性。

魏先生將網絡詐騙歸納為四大類，包括盜取帳戶及個人資料、直接騙取金錢、情感操控與建立虛假信任，以及技術入侵與系統攻擊，並針對不同類型提出相應的防護問題，提醒學生遇到可疑情況時先停一停、查一查。

建立家校防騙閉環 成人由「監控者」變教練

面對網絡威脅，講座提出「預防、識別、應對、支援」的防騙閉環，建議學校及家庭建立合作機制，包括資訊同步及通報、雙軌教育與培訓、家庭日常防護與溝通，以及危機應對與輔導支援。講座亦介紹香港警務處「防騙視伏器」（Scameter+），讓家長及學生在進行網上交易前，先查核對方資料及風險。

最後，講座透過情境模擬及溝通劇本，讓參與者了解遇到網絡騙案時的應對方法。魏遠強呼籲教師及家長的角色不應只停留於「監控者」，而應逐步轉型為孩子的「網絡安全教練」，建立開放而互信的溝通環境，讓孩子遇到網上麻煩時，第一個想到求助的，是家長或可信任的成年人，而非騙徒。

參與教師認真記錄重點，了解如何協助學生應對網絡陷阱。（夏家朗攝）

參與教師認真記錄重點，了解如何協助學生應對網絡陷阱。（夏家朗攝）

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《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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