《香港01》到余振強紀念中學辦AI講座　邀張俊聲博士拆解社會風險

人工智能（AI）迅速融入日常生活，從社交平台推薦內容、分析人際網絡，以至心理支援及犯罪預測，AI正逐步改變人們理解及參與社會的方式。《香港01》「01教育」團隊早前於余振強紀念中學舉行「AI在社會科學的應用」教師講座，由香港大學社會工作及社會行政學系高級講師張俊聲博士主講，從社會學、傳媒學、心理學及犯罪學四個角度，探討AI如何重塑現今社會，以及背後衍生的風險。



AI分類人群 或將既有不平等延續

張俊聲首先從社會學角度出發，講解AI如何利用龐大數據分析社會關係，包括根據用戶資料、行為特徵及社交記錄將人群分類，亦可透過社交網絡分析找出群體中的中心人物及不同社交圈子。他提醒，AI的分析能力雖然有助研究社會，但若訓練數據本身存在偏見，演算法亦可能「學會偏見」，將既有的社會不平等延續甚至放大。例如招聘及福利偵測等AI系統，均可能因歷史數據而產生偏差。

張俊聲博士主講AI與社會科學講座，分享AI最新應用。（夏家朗攝）

推薦算法塑造資訊世界 張博士提醒勿困於「繭房」

談到傳媒學，張俊聲將焦點放在大家熟悉的社交平台及推薦系統。他解釋，AI會根據用戶過往的觀看、購物及互動紀錄，推測其喜好，再從龐大資訊庫中篩選可能感興趣的內容，形成個人化推薦。然而，當演算法持續強化原有喜好，用戶可能逐漸困於「信息繭房」（Information Cocoon），接觸單一觀點，甚至令既有偏見進一步被放大。因此，他提醒使用者保持覺察，主動搜尋不同來源及觀點。

講者向教師拆解推薦算法，展示AI如何預測用戶的內容偏好。（夏家朗攝）

AI可成情緒傾訴對象 但不能取代專業支援

張俊聲其後從心理學角度探討AI與情緒支援，指出當學生或成年人不知如何向身邊人開口時，AI聊天工具可提供低門檻、匿名的傾訴空間，協助整理混亂思緒。不過，他亦提醒AI所展現出的「同理心」，也只是通過演算法衍生的產物，並非真正的關懷。這些聊天工具亦無法協助用家應對嚴重的危機，更不能取代社工、心理學家、輔導員等專業人士。面對嚴重情緒困擾，仍應向家長、老師或專業機構求助。

拓闊AI教學視野 將科技風險融入課堂

講座讓余振強紀念中學教師進一步了解AI在不同社會領域的應用及潛在風險。教師認為，相關內容有助將AI議題融入日常教學，除了教授學生使用AI工具，亦可從資訊判讀、媒體素養、個人私隱及倫理等角度，引導學生思考科技背後的社會影響，培養更全面的媒體及資訊素養。

講座現場氣氛良好，教師積極交流，了解人工智能如何逐步改變現今社會。（夏家朗攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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