啓思中小幼連校三校連繫　內部優先取錄機制　雙軌升學多元出路

在香港多元化的私立或直資學校選擇中，位於九龍塘牛津道和將軍澳的啓思中小幼連校一直以獨特且連貫的辦學理念備受家長青睞。學校貫徹「啟發潛能教育」（Inviting School Award）精神，從幼稚園獨有的高階思維訓練、小學部全球少有的中文IB PYP探究課程（國際文憑小學項目），再到中學部的IB MYP（國際文憑中學項目）與DSE（香港中學文憑考試）／IBDP（國際文憑大學預科課程）雙軌銜接，展現出極具前瞻性的十五年一貫教育藍圖。



啓思中小幼連校旗下的啓思中學（CSS）、啓思小學（CPS）及啓思小學附屬幼稚園（CPSKG），憑藉三校連繫及協作，為學生提供從幼兒到高中一條連繫的升學道路。學生在完成啓思小學附屬幼稚園或啓思小學階段後，可獲內部優先報名安排升讀本校中小學。當校園體制、教學觀念與學科內容均無縫銜接，學生就能免去轉校時須重新適應新環境與新課程等學習挑戰。

三校互相連繫 成就連貫升學途徑

啓思中小幼連校自1985年於香港九龍塘牛津道創辦啓思小學及啓思小學附屬幼稚園，並在2006年在將軍澳開設啓思中學，形成幼、小、中三校緊密連繫的教育途徑。完成啓思小學附屬幼稚園的學生，可獲優先報名啓思小學；而啓思小學學生，亦可優先報名啓思中學。相關安排旨在縮短銜接期，維持學習連續性及學生個人發展的延展，並確保啓思中小幼三連校獨有全人教育發展連貫性的特質。

除內部升讀通道優勢外，該校亦有不少學生獲受家長歡迎之本地國際學校、私立小學、津貼及直資中學等取錄佳績，反映學校學生擁有多元的升學路徑。

啓思中小幼連校憑藉三校作，為學生提供從幼兒到高中一條連繫的升學道路。

分階段教學模式 築構個性化成長路徑

．幼稚園部：體驗式探究學習模式 啟發幼兒獨立思維

幼稚園部採用體驗式與探究式學習模式，建立能激發學生主動探索、自主學習，並從小發展思維與解難能力的學習環境，讓學生們可以擺脫以坐在座位上聽講、以死記硬背為主的教育模式。學校更推行極具前瞻性的幼兒思維訓練，將一般在更高學階才學到的高階思考技能帶入幼兒課堂。老師會引導學生一起畫思維導圖（Mind Maps），將日常生活中細碎、散落的知識組合起來。這不只讓思考變得看得見、摸得著，更幫助幼兒從小建立良好的邏輯思維與組織能力，培養幼兒敢發問、懂思考的好習慣。

校園在每一天的課堂時間內，提供廣東話、英語及普通話的兩文三語系統性課程，配合精彩的世界文化探索活動，讓學生在體驗中認識不同國家的文化，從小習慣多元氛圍，自然而然學會尊重與包容。在這樣的環境下，學生不只敢講、想問、愛學習，更能從小拉開眼界、培養廣闊的國際視野；成為眼光遠大、表達自如、能與世界接軌的「小小世界公民」與未來小精英，自信面對未來的每一次挑戰。

啓思小學附屬幼稚園採用體驗式與探究式學習模式，激發學生主動探索、自主學習，從小建構批判性思維與解難能力。

．小學部：中文IB小學項目 結合母語基礎與英語資源

小學部設有國際文憑小學項目（IB PYP）課程，更是全球少數以中文為主要教學語言的 IB 學校之一。不少家長以為 IBPYP 課程必然以純英語為主導，啓思小學卻走出一條獨特的雙語路線。學校將母語文化深厚的知識底蘊與 IB 探究式學習完美結合，學生以最熟悉的語言作為思維工具，能更主動地深入思考、發問與探索世界，打破傳統教學的框架，同時培養廣闊的國際視野，為中學全方位學術及個人發展打下堅實基礎和升中銜接。與此同時，學校亦非常重視英語能力的培養，配備大量外籍英語教師及豐富的英語學習資源。外藉教師團隊深入參與日常教學與校園活動，營造自然沉浸式的雙語環境學生既能以中文深耕學術與文化底蘊，又能靈活運用英語與世界接軌，為未來的學術銜接與個人發展打下極之堅實的基礎。

談到啓思小學的校園生活，就不得不提學校最具特色的「獨有飯堂」。與一般外判盒飯的學校不同，校內設有專屬的現場烹飪飯堂，每天為學生們熱騰騰地新鮮現做，當中最廣為人知的便是深受家長與同學喜愛的「啓思飯」。這份充滿家的味道與均衡營養的美味餐點，不僅照顧了成長期學生的身體健康，更成為無數啓思學生童年記憶中極具凝聚力的校園符號！

啓思小學早前派出8位五年級學生，參加「國際青少年AI創科ESG馬拉松（香港賽區）」比賽，學生以社會需求為出發點，研發出照顧長者的AI智能機械人《ACE Caring Buddy》，勇奪中小學全場總冠軍

另見報道：〈啓思小學奪AI創科比賽「中小學全場總冠軍」等五項大獎 | 香港01 〉

．中學部：DSE與IBDP雙軌銜接 貼合個人化學習路徑

隨著學生步入中學階段，啓思中學部在中一至中三以國際文憑中學項目（IBMYP）為課程框架，同時緊扣香港初中課程內容，為高中階段作好全方位的學術準備。

到了高中，中四學生皆會修讀HKDSE課程，而國際文憑中學項目也令學生受惠於廣闊而高效能的教學法。學校提供「香港中學文憑試（HKDSE）」與「國際文憑預科課程（IBDP）」兩大主流文憑路徑。至於通過以上那一個文憑試考入大學，學校會和學生一起按他們的升學取向、學科興趣與能力，選擇最適合的學習路徑。學校另設法文、西班牙文等選修語言，結合多元文化環境，全面拓展學生的國際視野與跨文化溝通能力。

啓思中學結合多元文化環境，全面拓展學生的國際視野與跨文化溝通能力。

另外，學校著重體驗式學習，每年「啓思週」是學校的重點活動。學生會利用該週時間，在校外進行不同活動。中一生一般會在香港參加五日四夜的歷奇戶外教育營或宿營，增進學社同學之間以及與社導師的關係；中二生會到中國參加不同的文化考察及服務；中三至中五生則有機會到海外體驗不同的學習活動。學校會提供不同範疇的活動，讓學生根據喜好，選擇希望參與的項目，曾有學生到日本學習滑雪；到菲律賓學習潛水；到柬埔寨和老撾為當地村民搭建房屋等。學校也提供逾60種聯課外活動供學生選擇，有些更是由學生主導，讓學生發揮潛能，例如在「領袖培訓計劃」中，學校會先訓練中五至中六生成為領袖，再由他們來指導低年級學生成爲領袖，讓領袖訓練得以承傳。

三大教育特色 貫通十五年成長路

．兩文三語並行 奠定中英雙語根基

在當今的教育環境中，同時具備優秀的英語與中文能力至關重要。學校在重視紮根中國文化的同時，對英語教學同樣投入極龐大資源。在幼稚園及小學階段，學校提供高質素的英語課程，配備多位資深外籍英語教師，透過沉浸式語境、英語繪本閱讀、戲劇及多元語言活動，全方位提升學生的英語聽說讀寫與應用能力；同時透過系統性中文課程、經典閱讀與寫作訓練奠定穩固的中文底蘊。及至中學部，憑藉來自35個以上國籍的多元師生背景，學校構建了成熟的國際化學術語境，讓學生自然深化英語思維與中國文化底蘊，成就兼備在地情懷與國際視野的兩文三語精英。

．全方位學習體驗 拓展全球視野

啓思的課程注重培養學生的國際視野，以及現今及世界日趨重要的共通能力，包括協作、溝通、批判性思考及創意思考等技能。透過IB課程、海外交流、 國際比賽，讓學生接觸不同文化並提升解難能力。同時，學校鼓勵學生參與本地社區服務與跨校項目，將所學應用於實際情境，建立個人終生學習習慣、自信心、抗逆力與社會責任感。

啓思中小幼連校貫徹「啟發潛能教育」精神，從幼稚園至中學，全面培養學生國際視野與共通能力。

．多元畢業出路 接軌頂尖學府​

憑藉扎實的學術基礎與全面發展，啓思畢業生多年來獲得多間香港及海外知名大學取錄。本地方面包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學等；海外方面則涵蓋倫敦大學學院、倫敦帝國理工學院、英皇學院、波士頓大學、北京大學等頂尖學府。靈活的雙軌課程設計，讓學生無論通過IBDP或HKDSE，都能順利銜接心儀大學或專上學院。

持續優化教學配套 深化學生長遠競爭力

適逢啓思小學與啓思小學附屬幼稚園創校40年，以及啓思中學成立20年，啓思中小幼連校正以全新的教育體系穩健向前。展望未來，三校將持續優化教學配套，包括全面升級STEAM與創新科技設施、加強與國內海外學校的合作、擴展校友指導網絡等，以協助學生掌握未來不可或缺的個人技能，提升他們在面向國際時的長遠競爭力。

啓思中學

地址︰西貢將軍澳蓬萊路 3 號

電話︰2336 0233

電郵︰admin@css.edu.hk 、admissions@css.edu.hk

網址︰http://www.css.edu.hk

啓思小學

地址︰九龍塘牛津道 2A 號

電話︰ 2336 0266

電郵︰cps@creativeprisch.edu.hk

網址︰http://www.creativeprisch.edu.hk

啓思小學附屬幼稚園

地址︰九龍塘牛津道 2A 號 (與啓思小學同一校舍）

電話︰2336 1212

電郵︰admin@cpskg.edu.hk

網址︰http://www.cpskg.edu.hk

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