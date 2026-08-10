啓思小學奪AI創科比賽「中小學全場總冠軍」等五項大獎

啓思小學早前派出8位五年級學生，參加「國際青少年AI創科ESG馬拉松（香港賽區）」比賽，學生以社會需求為出發點，研發出照顧長者的AI智能機械人《ACE Caring Buddy》，勇奪中小學全場總冠軍；另一作品《智清艦 - 智能分類垃圾桶》則奪得自然科技賽道（小學組）季軍。



啓思小學早前派出8位五年級學生，參加「國際青少年AI創科ESG馬拉松（香港賽區）」比賽。（啓思小學提供圖片）

學生四個月籌備如馬拉松艱辛歷程

學校表示，學生在四個月的密集籌備中，歷經了猶如「馬拉松」的艱辛歷程，期間運用設計思維流程，從問題探究、概念設計、模型建構、測試改良，以至影片製作及匯報演練，全程投入原創科創作品的研發。

條理分明的匯報贏評審讚賞

啓思小學學生們以從容自信、條理分明的匯報和臨場應對贏得評審一致讚賞。（啓思小學提供圖片）

《ACE Caring Buddy》由4位五年級學生，分別是張旻韜、陳研穎、梁凱翹及謝晉霆研發，不單勇奪中小學全場總冠軍，更同時奪得小學組總冠軍、 社會創新冠軍及最佳作品原型獎。

校方讚揚小學組代表Future Kids在總決賽環節，以從容自信、條理分明的匯報和臨場應對贏得評審一致讚賞，成功挑戰兩隊中學組總冠軍，奪得「中小學全場總冠軍」。

老師獲人工智能卓越教師大獎

由五年級學生設計的《智清艦 - 智能分類垃圾桶》，奪得自然科技賽道（小學組）季軍。（啓思小學提供圖片）

學校另一參賽作品《智清艦 - 智能分類垃圾桶》，由五年級學生趙霂蓀、李玥彤、童嘉樹及徐方田研發，奪得自然科技賽道（小學組）季軍。

此外，指導教師潘永彬主任及黃錦燕老師，憑藉專業的創科教學設計及盡心的培訓指導，獲大會頒發「人工智能卓越教師大獎」。