《香港01》中學生實習計劃開放申請　報名體驗真實職場　12.4截止

首屆《香港01》中學生實習計劃已經於上學年完滿結束，參加學生獲得寶貴的職場經驗之餘，《香港01》亦從中得到不少新想法及動力。今個學年，《香港01》將繼續舉行中學生實習計劃，並秉持「體驗最真實職場」的宗旨，安排參與計劃的學生在實際職場崗位中工作，從職場學習各種書本上沒有的技能及知識，幫助未來的升學及生涯規劃。第二屆中學生實習計畫將公開招募，《香港01》現呼籲香港所有官立、津貼、直資學校推薦合適的學生參加！



《香港01》中學生實習計劃著重學生自主、賦能學生

《香港01》中學生實習計劃的最大特別之處，是學生將從零開始，共同負責一個真實由《香港01》提出的方案，規劃、執行、收集用戶意見、改善、上線等步驟均由學生主導。《香港01》職員將以給予學生最大自由度為前提，從旁指導及觀察學生工作、提供意見、以至是尋找外間機構或人員提供支援。

有關上屆學生的實際成果，可以參考以下文章：

上屆學生製作的JUPAS搜尋器可以點擊以下連結使用：

《香港01》2027中學生實習計劃申請條件

— 申請必須以香港的官立、津貼或直資學校名義提出，並指定一位學校聯絡老師提交，不接受學生自行提交。

— 申請由學校推薦合適學生參加實習計劃，學生填寫相應崗位的報名表格後（手寫或電子填寫皆可），由學校聯絡老師統一代表提交。

學生報名表格下載連結：按此下載

學校提交報名表格連結：按此前往

請各學校注意，於推薦學生參加計劃時，需要確認學生

1）為 貴校之全日制學生

2）為應屆文憑試（DSE 2027）考生

3）實習工作開始時已經年滿16歲

4）有權利在香港工作

《香港01》2027中學生實習計劃工作內容

本屆計劃共設3個工作崗位，包括1）JUPAS搜尋器編程、2）遊戲編程、3）社交媒體，以下為各工作崗位之工作內容、需求、開始時間、名額資料：

實習工作崗位1（JUPAS搜尋器）

工作內容

- 以Vibe Coding方式重製現時「01教育」的JUPAS搜尋器

- 收集、整理、較對資料

- 代表公司到校收集用家回饋



工作需求

- 熟悉AI，能以AI解決問題

- 熟悉使用電腦，包括中英文輸入法

- 有良好語言能力

- 主動、積極、解難能力強、喜歡與人溝通

- 不必熟悉編程語言



工作開始時間：最快2027年5月10日，約兩至三個月完成



工作崗位限額：4位，每校最多2位



學生報名表格下載連結：按此下載

學校提交報名表格連結：按此前往

實習工作崗位2（ 遊戲編程 ）

工作內容

- 以Vibe Coding方式製作一個網頁遊戲

- 規劃及製作遊戲內容

- 代表公司到校收集用家回饋



工作需求

- 熟悉AI，能以AI解決問題

- 熟悉使用電腦，包括中英文輸入法

- 喜愛電子遊戲，歡迎重度打機癮

- 有良好語言能力

- 主動、積極、解難能力強、喜歡與人溝通



工作開始時間：最快2027年5月10日，約兩至三個月完成



工作崗位限額：8位，每校最多2位



學生報名表格下載連結：按此下載

學校提交報名表格連結：按此前往

實習工作崗位3（ 社交媒體 ）

工作內容

- 規劃社交媒體宣傳計劃

- 製作社交媒體宣傳內容



工作需求

- 熟悉各大社交媒體生態，包括IG及Threads，對FB有認識更佳，歡迎深度網癮

- 願意出鏡拍攝短片

- 懂使用影印剪接軟件或網站，例如Canvas

- 熟悉使用電腦，包括中英文輸入法

- 有良好語言能力

- 主動、積極、有創意



工作開始時間：最快2027年6月14日，約一至兩個月完成



工作崗位限額：2位，每校最多2位



學生報名表格下載連結：按此下載

學校提交報名表格連結：按此前往

保祿六世書院 4 名中六學生早前到《香港01》實習，並已經完成工作。（夏家朗攝）

來自保祿六世書院的 4 位實習生於公司內部進行簡介會，向同事講解JUPAS搜尋器。

《香港01》2027中學生實習計劃申請流程

計劃即日起接受申請，截止日期及時間為2026年12月4日晚上11時59分，《香港01》不會接受任何逾時遞交的申請。

《香港01》將按照多項因素擇優取錄，包括申請人的能力、面試表現（如有）、技能、態度、申請表回覆內容、過往作品質素等，以綜合評估申請人對於所申請職位的適合性。

《香港01》將於2026年12月18或之前聯絡學校聯絡老師，確認學校提交的申請之中，是否有學生獲邀進行面試。如有學生獲邀進行面試，將向學校聯絡老師提供面試詳情。面試將以線上形式進行。

《香港01》將於2027年1月31日或之前聯絡學校聯絡老師，確認學校提交的申請是否成功。如有學生申請成功，將向學校聯絡老師提供更多與首天工作有關的內容。

學生報名表格下載連結：按此下載

學校提交報名表格連結：按此前往

《香港01》2027中學生實習計劃時間線

2026年

即日起：學校推薦合適學生報名參加不同崗位，學校收集學生填寫的申請表格後，由學校聯絡老師經此表格統一提交

12月4日 23:59：截止報名

12月18日或之前：經學校聯絡老師通知申請學生是否需要面試

12月21日至31日期間：面試

2027年

1月31日或之前：經學校聯絡老師通知申請學生是否成功

5月10日（最快）：崗位1及崗位2開始實習工作

6月14日（最快）：崗位開始實習工作

7月下旬至8月上旬：實習生結業禮

*** 從1月1日至文憑試完成期間，實習計劃除透過學校通知實習生名單外，不會舉行任何活動

學生報名表格下載連結：按此下載

學校提交報名表格連結：按此前往

查詢

如對計劃有任何查詢，可以電郵至 campus01@hk01.com，標題請註明「《香港01》中學生實習計劃」，我們將會盡快回覆。