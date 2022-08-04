媒體素養｜教育局更新學習架構　增科技道德素養　倡全校參與模式

教育局向全港學校發通告，表示現正更新《香港學生資訊素養》學習架構，當中新增道德關注的素養範疇，令架構下的素養範疇增至9個。通告同時鼓勵學校以全校參與模式推廣媒體資訊素養。



教育局於通告表示，更新的《香港學生資訊素養》學習架構加強資訊評估、預防網絡欺凌、保障個人資料私隱和預防沉迷上網的部分。

新增道德相關素養

因應新興和先進資訊科技日益普及，教育局於學習架構中新增「認識應用新興和先進資訊科技時所衍生的道德問題」素養，讓學生了解應用新興及先進資訊科技（例如物聯網、大數據和人工智能）時所衍生的道德問題。

例如小學生可留意日常生活中應用的資訊科技，至於中學生則建議可於資訊科技科介紹各種先進科技，繼而與學生探討當中所衍生的道德問題。

在智能科技的大潮流下，大數據和人工智能的分析及決策將遠較市場機制更理性和可預測。（GettyImages）

涉跨學科倡全校推行模式推廣

另外通告同時指出，資訊素養涉及不同知識範疇，因此教育局建議學校以全校參與方式推廣資訊素養，並可透過跨學科互相配合推行。推行例子包括中學可於高中資訊及通訊科技科透過觀看及討論深度造假的新聞片段，讓學生認識查證技巧。

「我的行動承諾」加強版助學校推媒體資訊素養

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體素養，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。

若希望了解申請撥款詳情，可參閱此文章：行動承諾撥款加強版全年接受申請 一文睇清申請流程注意事項

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