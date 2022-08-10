校園天地｜樂善堂劉德學校　樂德人，發現數學真好玩！

「發現數學真好玩!」是樂善堂劉德學校「全校數學日」的主題。為了讓學生逐步「發現」數學好玩之處，在舉行前的多個早會，安排由數學科老師介紹活動內容，同時進行熱身賽，讓同學逐漸感受「真好玩! 」的氣氛。另外，家長教師會亦主動組成家長義工隊參與其中，負責主持攤位遊戲。這些悉心的安排，目的只有一個，就是令同學有一個「難忘、好玩!」的數學日。（內容由樂善堂劉德學校提供）



全校數學日當天，於學校禮堂、廣場分別進行多元化的「真好玩!」活動，提升學生對數學的興趣。

禮堂的「真好玩數學比賽 」，把同學分成A組及B組，以不同年級組隊的形式進行。兩組不同年級的代表，互相合作，施展渾身解數，參與由數學科老師精心設計的「動手做」、「Kahoot電子問答」、「運算思考」等環節比賽。無論在必答題還是搶答題環節，組員們都全力以赴，整個禮堂充斥著同學們的打氣聲及歡呼聲，氣氛熱烈。

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「真好玩數學遊戲」在廣場進行，場內擺設了不同主題的攤位遊戲，同學們手持遊戲券，按家長義工的指示，運用各種解難技巧完成遊戲，從而訓練他們的思維能力，從遊戲中活用數學知識。同時也使學生體會到數學不是枯燥無味的計算，當中也包含無窮的樂趣。另外，家長義工參與學科活動，一方面能有機會共同培育子女，另一方面也加強家校合作的伙伴關係。

透過全校數學日有趣且具挑戰性的多元化活動，不單能提高「樂德人」對學習數學的興趣、解難能力、創作能力和欣賞數學的能力，更能「發現數學真好玩! 」。

（內容由樂善堂劉德學校提供）

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