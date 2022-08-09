校園天地｜葛量洪校友會黃埔學校小六畢業生100%獲派首兩志願中學

2022年7月26日是全港升中放榜的大日子。本校六年級學生派位結果的滿意率創新高，獲派首三志願的學生人數比率為100%(全港為94%)；獲派第一志願比率為93%(全港為83%)，第二志願比率為7%。當中也有不少學生能順利入讀心儀中學，包括: 喇沙書院、協恩中學、迦密中學、華英中學、旅港開平商會中學、德望學校、可風中學等等。（內容由葛量洪校友會黃埔學校提供）



葛量洪校友會黃埔學校又稱「葛小村」，校長是村長，教師、家長和學生是村民，我們相信要有效培育孩子成才，單靠學校、單靠老師是不行的，必須要得到家長全力配合，相互信任和支持，才可以合力把小孩培育成才的意思。

今年全體小六畢業生100%獲派首兩志願中學，確是「葛小村」村民感到振奮的喜訊。回想，這是學校三年前新成立「升中策略小組」開始，由教學課程、家長教育、升中資訊、中學交流、面試培訓、選校策略、數據分析、個人檔案電子化及後勤支援等等，為升中作出整全規劃，循序漸進地引領教師、家長及學生做好準備，向著升讀心儀中學的目標進發，帶來的成果。

這次升中這個比率數字的背後，代表着六年級同學多年來的努力學習；代表着老師們每天的諄諄教誨，努力不懈給予不同能力的同學提供適切的支援；代表着家長們與班主任緊密溝通，坦誠商討，為孩子選擇合宜的選校策略。又再一次體現了「教育孩子，需要整條村人的努力」的真諦!

（內容由葛量洪校友會黃埔學校提供）

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