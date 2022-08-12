佛教沈香林紀念中學體育課引入AED課程　邀消防處到校教授

成功利用心外壓救人一命的學生楊澤明，除成功拯救生命外，亦為學校帶來改變。他就讀的屯門佛教沈香林紀念中學校長呂恒森表示，事件令他反思如何讓學生遇上突發事件時，具備心理準備和實際能力應對，因此計劃於9月新學年起，率先於中三體育課引入使用自動體外心臟去顫器（AED）課程，未來希望推廣至中二至中六各級。



呂校長表示，對於澤明能夠學以至用救人一命感到欣慰，「最初睇到新聞無諗過係學校學生」，認為今次澤明成功救人的關鍵，在於他曾學習相關急救知識，令他遇上突發事件時能學以致用、冷靜面對，事件亦令他反思如何裝備應對同類事件。考慮到現時全港許多公共場所、港鐵站，甚至學校本身有自動體外心臟去顫器，因此邀請消防處到校為學生提供AED課程。

專訪屯門佛教沈香林紀念中學心外壓救人童軍楊澤明，圖為學校校長呂恒森。（蘇煒然攝）

他補充，現時AED具備語音廣播功能，為使用者提供清晰指示，但遇事時學生未必有信心使用救人，因此為學生安排AED，實際試用操作儀器，一旦日後遇上意外，亦能有勇氣正確協助傷者。

學校體育科老師岑倩婷表示，消防處的AED課程適合12歲或以上人士參加，即中二或以上學生均合資格參加。課程設有2小時理論課，教授學生基本急救知識，例如甚麼情況下心臟會突然停頓；另外以及2小時實習課，會安排學生最多6人一組，在消防處導師指導下，學習如何使用AED。

楊澤明進行急救心外壓練習▼▼▼

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學校將於9月新學期先於中三全級推行，屆時將安排全級學生於同一星期參加AED課程，未來希望推廣至全校各級。呂校長補充，學校於事件後亦邀請紅十字會到校，為教師和家長提供急救培訓，亦會安排AED課程作為教師專業發展的培訓內容。