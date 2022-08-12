見義勇為童軍心外壓救人一命　立志日後從醫繼續拯救生命

今年6月10日屯門西北游泳池外一名長者跣腳仆倒以致昏迷，幸獲救生員趕到為他以心外壓和心臟去顫器急救，經搶救後事主逐漸恢復呼吸脈搏，由急救車送院。原來過程中，有一名童軍路過先為傷者心外壓救急，再由救生員接手救治。



這位見義勇為的童軍原來是佛教沈香林紀念中學中四學生楊澤明，他接受訪問時表示救人時自己腦袋空白一片，對於成功救人感到開心。他又透露，自小因體弱多病而醫學和急救感興趣，現時會自行閱讀醫學和藥劑學書籍，日後希望能從醫繼續拯救生命。



當日意外情況▼▼▼

憶述救人經過：當時腦袋空白一片

楊澤明憶述，當日參加校內童軍集會後離開學校打算與朋友用膳，途經屯門西北泳池外發現有一大堆人，擔心有人受傷於是上前了解，「當時我身穿童軍制服，有人就立即拉住我話有個人暈倒，於是立即行埋去為傷者檢查，當時他已經無呼吸脈搏，同時周圍有人報警和叫救生員」。

他表示，自己中二暑假曾參加童軍的急救章課程學習心外壓，因此按程序檢查傷者和為他進行急救，「當時自己個腦空白一片，都無諗咁多」，但就指為真人施行心外壓的手感與用假人練習時不同，需要調整力度，整個過程約2至3分鐘，直至救生員到場接手。

楊澤明進行急救心外壓練習▼▼▼

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自小立志從醫 先學實用急救傍身救人

事後今次成功救人的關鍵，在於澤明具備相關的急救知識和訓練。他透露，小時候經常因傷風、感冒和皮膚病而看醫生，平均每個月1至2次，「當時成日好奇點解開呢隻藥」，遂逐漸對醫學產生興趣，立志日後成為醫生，「DSE考得好一定報醫學院」，即使成績不足以入讀醫學院也會報讀護理課程。

專訪佛屯門佛教沈香林紀念中學心外壓救人童軍楊澤明。（蘇煒然攝）

現時澤明亦會自行閱讀藥劑學和外地醫學書籍，看醫生時能透過醫生開藥從中了解治療方向和原因，但承認目前所學有限，「至於急救就特別有用，學多啲幫到人、用得到」。而經歷今次事件後，他直言有實戰經驗後信心大增，日後若遇上同類情況能更冷靜處理做得更好。

對於成外界焦點感驚訝 籲定期重溫急救知識

澤明見義勇為的救人行為，令他獲得各界嘉許，包括童軍總會新界地域、港九拯溺員工會向他頒發嘉許狀，消防處亦舉辦典禮向他頒發救護總長嘉許狀，而他所就讀的佛教沈香林紀念中學校董會亦向他頒發特別獎學金以作嘉許。

楊澤明獲各界嘉許情況▼▼▼

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對於事後傳媒廣泛報道，以至獲得各界嘉許，他直言感到驚訝，認為自己是做應該做的事，同時強調急救需要多練習，「唔好以為意外離自己好遠，學習完急救一個月唔用已經唔記得，最好定期重溫急救手冊」。