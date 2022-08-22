開學｜學校中一全套教科書價格可相差一倍　有學校全套書近6000元

每逢開學前夕，家長都需為子女新學年張羅教科書。《香港01》於網上隨機抽樣本港其中30間中學的書單，了解各間學校中一新生購買全套新書所需費用，發現當中差異極大。有學校中一全套新書不足3000元，亦有學校需要近6000元，兩者相差逾倍。



書單價格比較

書單價格按照學校書單列出的所有中一教科書和學材計算，包括可自由選擇是否購買的參考書（例如字典、地圖），但不包括書單上沒有列明價錢的學材（例如校本課程學材、開學後學校另行安排學生統一訂購的學材等）。每套書的金額以書單上正價或折實價計算，沒有額外計算銷售商提供的折扣優惠。若出現同級學生需按分班或教學需要購買價錢不同的教科書，會取價格較低者計算。

是次抽樣的30間中學的中一書單，平均價格為4487.84元，大部份都介乎3000至5000元。當中最平的是香港紅卍字會大埔卍慈中學，中一新生買齊全套新書只需2849.5元。

書價最貴的是十八鄉鄉事委員會公益社中學，買齊全套新書需要5955元，當中涉及逾30項教科書，包括售價逾560元，學生可自由選擇是否購買的參考用英文字典連DVD及應用程式。

教育政策關注社主席張民炳表示，現時香港經濟低迷，書價高昂得難以接受，擔心長遠下去會造成惡性循環，令書價持續上升，認為政府和學校應想辦法降低書價，讓一般家庭也能負擔。他同時期望書商能降低製作與印刷成本，以注重課本內容為大原則。

石漢基說，疫情下家長甚少外出，傳統7月底至8月初是購買教科書高峰，惟今年同期客人大減，店內職員人數比起客人還要多。（鄭子峰攝）

書本數量比較

若以書本數量計算，30間中學要求中一新生購買的課本數目有一定差距，介乎20至43本，相差可多於一倍。

教科書數量最少的是樂善堂王仲銘中學及粉嶺禮賢會中學，兩校中一書單同樣只有20本教科書，買齊全套新書分別只需3001元和3176.5元，大幅低於抽樣學校書單平均價格。

至於書單上教科書最多項目的是順德聯誼總會譚伯羽中學，中一書單有43本教科書，全套書價格為5834.5元，價格於30間抽樣中學書單排第2位。