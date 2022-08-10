198隊學生參與香港學生科學比賽　聖保祿、協恩、英皇等分別奪冠

香港青年協會、教育局、香港科學館及香港科技園公司於8月7日舉辦「香港學生科學比賽頒獎禮」，今年比賽以「生活啟發創意 · 科學實踐創新」為主題，是次比賽共吸引逾198支香港中學生隊伍參與，競逐多項科創大獎，由聖保祿學校、協恩中學、宣道會陳朱素華紀念中學及英皇書院於不同組別中奪冠。



教育局近年於學界積極推展STEAM教育，而本地中學愈趨重視培育學生綜合應用數理科技創意解難和惠澤社群，一同締造可持續發展的社會。

香港青年協會成員鄭小康恭賀所有得獎學生，並鼓勵他們繼續努力，追求卓越，提到科學與生活密不可分，而創新科技為社會帶來進步，更有利於可持續發展。他對本地年青人滿腔科學熱誠感到欣慰，讚揚學生能實踐和發揮理論知識，寄望年輕人抓緊機會與多方交流，拓寬視野，善用創新科技，為香港可持續社會發展作出貢獻。

今次比賽初中組（發明品）冠軍來自聖保祿學校的學生團隊發明的「菌絲體的世界」。而來自協恩中學的作品「鋰電．持」則奪得初中組（研究項目）冠軍。

高中組（發明品）冠軍由宣道會陳朱素華紀念中學團隊作品「中風復康輔助遊戲」奪得。英皇書院則憑作品「綠色合成的銀、銅納米粒子及其在燒傷敷料殺滅細菌和真菌中的潛在應用」贏得高中組（研究項目）冠軍。

「香港學生科學比賽2022」於8月6至7日舉行。今年比賽以「生活啟發創意 · 科學實踐創新」為主題，配合可持續發展的大方向，鼓勵青年勇於探索科學及科技，為社會創新帶來創意點子，協助平衡科技發展，環境保育以及社會需要，實踐可持續發展理念。