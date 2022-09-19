校園天地｜福德學社小學「堅毅造星」活動　成就顆顆生命「巨星」

十年前的一次「教師台灣生命教育學習之旅」把一顆生命教育的種籽一直埋藏在福德學社小學陳校長的心中，她深信只有讓老師和同學作一次親身經歷，才能真正體會生命教育的箇中意義。（內容由福德學社小學提供）



不一樣的「堅毅舞台」，讓孩子發揮性格強項

一個「特別」的七月，同學們才剛剛完成測考，福德學社小學便聯同循道衛理優質生命教育中心進行了一連兩天「堅毅造星」主題活動。透過嘉賓分享、影片賞析、互動討論、體驗學習、成果展示，從而讓學生學習「堅毅」的定義，並對「堅毅」進行探索，藉活動讓學生體驗由「嘗試直至成功建立習慣」的過程。

孩子生命茁壯成長的小故事

學生在「不放棄扭波兵團」與「堅系魔術師」的活動中學習堅毅，當中包含了生命茁壯成長的小故事。一位高年級男生因為努力學習氣球打結而令小手指有點痛，曾經有一刻想過放棄，不再練習，但導師決定與同學一起探索解決困難的方法，最後在剩餘的45分鐘練習時間，男孩子扭出了無數個氣球花式，孩子這一刻終於領會到「辦法總比困難多」。

一個平日很文靜的女同學，在她桌面上已堆滿了扭好的不同款式的氣球，但她依舊在不斷地扭，原來她今次想將自己的作品送給小一的同學們。小息時，她便拿著所有扭好的氣球送給低年級同學。原來在一件事上堅毅不屈，不一定要是為了自己，孩子這一刻終於體會到「施比受更有福」。

多元的學習經歷豐盛學生的生命 攜手開創孩子的未來

透過多元的學習經歷，能令孩子們的生命更豐盛，學校本年度增設了不少的學習活動，例如ROBOMASTER 機甲大師訓練課程、VR 輔助描寫文讀寫教學、校園藝術大使計劃等，透過不同的學習經歷增強了學生的自信，學業成績亦持續提升，近年福德學社小學在升中派位方面的表現也非常理想，本年度獲派首三志願的人數逾九成，當中有不少學生都能順利升讀心儀的英文中學。

（內容由福德學社小學提供）