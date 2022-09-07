校園天地｜可譽一條龍教育下自主學習　從初小「DEAR」學習計劃起

嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學為一所一條龍學校，在東涌區已紮根接近二十年。可譽致力培育孩子在學習路途上，不只是單向地吸收知識，還希望他們能主動探知，懂得自主學習，成為學習的主人，終生受用。（內容由嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學提供）



悉心經營十二年一貫教育 讓孩子在學習中當家作主

以「學習主人」為目標，可譽在十二年一貫的教育中，運用了既多元又創新的策略，致力讓孩子裝備自己。數年前，在中學階段推行了一段時間的「自主學習」漸見成熟之際，可譽的教師團隊從中不斷反思如何讓孩子的自主學習來得更順利，更高效，於是一羣在可譽校園中不分中小的教師，經過接近兩年的精心策劃，打造了一個既有趣又新穎的學習計劃——「DEAR」，並於小一及小二級推行。教師團隊相信，讓孩子飛得更高、畫出更亮麗的彩虹，正正需要從小培養良好的學習習慣，並同時需要擴闊眼光，汲取基礎的知識，為成為「學習主人」奠定穩健的基礎。

以有趣新穎的故事背景 讓孩子達成計劃的理念

「DEAR」計劃是希望孩子以D（DAILY ）、E（EXPLORATION）、A（ACHIEVEMENT）及R（REFLECTION）四個元素學習，並透過恆常的任務，感受到學習的樂趣，培養持續學習的習慣。孩子每天須完成三個「DEAR」任務：在小一級階段，孩子挑戰「可譽島」任務，每當完成了一個時段，便可取得車票，然後前往下一個挑戰站。至於小二級的計劃，則以「衝出可譽，放眼世界」為題，希望孩子從挑戰中探知，並把目光投放至世界各地，開啟一個又一個的知識寶庫。「DEAR」計劃的四大任務，正正是可譽因應進行「自主學習」需具備的條件而用心設計：

一、閱讀：讓孩子開啟智慧之門，發展探索求知精神，積累詞彙，為自主學習奠定基礎。

二、趣味默書：透過多元有趣的學習策略，加深孩子對字詞的認識，提升自主閱讀能力。

三、書法：讓孩子書寫時更見專心及耐性，並從至理名言中有所領悟，培養正向價值觀。

（嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學提供）

學習計劃漸見成效 在規劃中愉快學習

「我很喜歡『DEAR』計劃。」

「我每天都會完成『DEAR』任務。」

「我每天都期待當天『DEAR』的任務。」

「不知道下年度會有甚麼挑戰等着我呢？」

當訪問參加了「DEAR」計劃兩年的小二級孩子對於「DEAR」任務的看法時，他們都不約而同地表達出對「DEAR」計劃的喜愛。誠如孩子所言，完成「DEAR」任務已成為他們的生活習慣，每月上旬收到「DEAR」閱讀刊物時，都不難發現孩子迫不及待地翻閱刊物，滿心期待着所閱讀的文章。在呈交書法工作紙時，孩子總會緊張地問：「老師，我寫的字好看嗎？」在孩子完成任務後上傳至「TEAMS」平台的相片和短片中，總是看見一張張孩子的笑臉。這正是可譽所希冀的──讓孩子能在有系統的規劃下，愉快學習。

年度「DEAR」嘉許禮 培養孩子正向價值

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每年七月，就讀小一及小二級的可譽孩子，都會在校園裏與老師、同學及家長分享他們在計劃中取得的學習成果，更會為自己在嘉許禮中所獲的榮耀，感到無比自豪……他們都是「你一言，我一語」……

「我終於取得紅色襟章，成為小戰士上尉了。」

「完成兩年的『DEAR』遊歷後，我將戴着黃色襟章，以星級探險家的身份，到『DearLand』展開自由探索知識的旅程。」

「小一時，我最愛乘子彈火車環遊可譽島。」

「小二時，我最難忘的是能儲齊能量方塊，啟動飛機，放眼世界。你看，我的藍色襟章就是這樣取得。」

「我的綠色襟章正是我遊歷期間的努力成果。」

在嘉許禮舉行期間，一眾孩子都陸續上台接受島主梁惠芳校長的嘉許，並根據他們的表現而獲得升級。小一級的孩子升級成為了小戰士或小戰士上尉，而小二級的孩子則完成了遊歷，獲委任成為「探險家」或「星級探險家」，期望他們在新身份下，繼續保持一顆求知的好奇心，一步一步地建立前往「自主學習」的階梯。

「DearLand」平台接棒 朝向「自主學習」進發

開展了兩年的「DEAR」計劃已培育了一批知識「探險家」，他們已具備基本能力，故會在升讀小三級時，登入新發展的校本電子閱讀資訊平台「DearLand」中探知，「DearLand」的知識比「DEAR」計劃更具彈性及廣泛，也更貼近資訊爆炸的生活情境。在「Dearland」中，孩子可因應自己的需要及興趣進行探知，以及閱讀校本《篇積智慧》電子讀物，也可悉時與同學進行網上交流及分享，使學習更見個性化。除此之外，孩子的資訊素養培養及數碼閱讀能力的發展亦會同時兼顧其中。

「DEAR，LEARN TOGETHER！」這不單是「DEAR」計劃的口號，更反映了可譽師生及家長「上下一心，不斷求進」的精神。可譽希望每個孩子不只是一名吃「魚」者，更是一名「漁」民，懂得捕「魚」的方法。現誠邀各界於9月18日蒞臨本校，親身體驗「自主學習從『DEAR』起」的歷程。詳情請瀏覽可譽校網www.hoyu.edu.hk了解。

（內容由嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學提供）

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