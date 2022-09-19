$2500學生津貼今起經學校派表　最遲11.4交回　6星期內發放

教育局今日（19日）向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布在2022/23學年為日校學生提供學生津貼的安排。學校可由明日（20日）起到所屬區域教育服務處領取申請表格，而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格。



家長填妥申請表格後交回就讀學校，各學校須於11月4日或以前將已填妥的表格交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後一般於約六星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵，讓家長知悉申請的進度。



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不設資產審查 讀非本地課程學生都可申請

政府為中學日校、小學和幼稚園學生每學年提供2,500元的學生津貼，該津貼由2020/21學年起恆常化，以減輕家長在教育開支的負擔。教育局今日（19日）向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布在2022/23學年為日校學生提供學生津貼的安排。

學生津貼不設資產審查，所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校及幼稚園就讀的學生皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書的學生則不屬資助範圍。

另外，因應部分學生理應符合上述條件，但因特殊情況而入讀其他課程，亦會被視為符合資格獲得津貼，包括在有關學年的九月一日年滿兩歲八個月並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童、就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童及就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生。

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學校可由明日而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格，家長填妥申請表格後交回就讀學校，各學校須於11月4日或以前將已填妥的表格交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後一般於約六星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵，讓家長知悉申請的進度。

此外，教育局於2022/23學年在官立學校推行學生津貼電子申請先導計劃，申請人可使用學生津貼電子申請平台為就讀於官立學校的學生遞交電子申請，申請人亦可於電子平台查看申請進度，並更新或修改資料。教育局會從先導計劃汲取經驗，研究日後把電子申請推廣至其他學校的可行性。