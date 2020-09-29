學生津貼｜新學年2500元津貼　90萬學生合資格　一文看清點申請

政府於2019/20學年為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性學生津貼，由本學年起，2,500元的學生津貼將恆常化。教育局今日（29日）公布在2020/21學年為日校學生提供學生津貼的安排。 計劃將不設資產審查，只需要為就讀本地或非本地課程的中學日校、小學、特殊學校及幼稚園的學生可獲得有關津貼。

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申請不設資產審查

本學年的學生津貼不設資產審查，所有在申請日在香港就讀於提供本地或非本地課程的中學日校、小學、特殊學校及幼稚園的學生皆可獲得有關津貼。不過需要注意，夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書、即「行街紙」的學生則不屬資助範圍。

因此17.4萬名幼稚園學童、37.3萬小學生及32.7萬中學生，合約近90萬名學生都合資格申請。

2,500元的學生津貼將恆常化。教育局公布在2020/21學年為日校學生提供學生津貼的安排，學校可由9月30日起到所屬區域教育服務處領取申請表格。（高仲明攝）

申請表格須提供銀行戶口

申請表格分為表格A及表格B，表格A適用於本學年取錄的新生或轉讀他校等學生，為一份空白表格；表格B則適用原校升讀的學生，已預印學生及申請人的基本資料。

申請人要注意，需要在申請表格提供完整的銀行戶口資料，因將透過銀行轉賬向家長發放津貼。銀行戶口號碼必須包括銀行編號。申請人可參閱銀行月結單或存摺查找戶口的銀行編號，或向有關銀行查詢。

若申請表上有不齊全資料或資料有誤，申請人會收到更正表，表格上標示需要改正的項目，申請人要在有關位置作出更正或補充。

▼表格A樣本▼

▼表格B樣本▼

11月6日截止申請

填妥的申請表格必須透過學生就讀的學校交回教育局，學校需要於每份申請表格的指定位置蓋上學校蓋章，以茲證明學生的身份。申請的截止日期為2020年11月6日。

學校可透過網上系統查閱進度

教育局會透過「學生津貼系統」（https://stgsfile.edb.gov.hk）定期向學校發放學生津貼申請的進度報告，以便學校適時了解申請的進度。

學校須以「電子化服務入門網站」學校行政主戶戶口或「統一登入系統」學校行政戶口經「統一登入系統」進入「學生津貼系統」獲取進度報告。有關「統一登入系統」的查詢，學校可聯絡「統一登入系統」求助台（電郵：clo@edb.gov.hk；電話：3464 0592）。若申請人有查詢，亦可聯絡教育局特別職務辦事處。

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