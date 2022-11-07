基協中學辦潛能挑戰賽　讓小學生獲獎得到成功經驗提升自信心

黃大仙中華基督教會基協中學早前舉辦首屆「全港小學生潛能挑戰賽」，希望為未被發掘的小學生提供展現潛能的機會，鼓勵他們挑戰自我，勇於突破，獲得成功經歷。有小學生於比賽中贏得人生第一個獎項，形容是人生中最高興的一天。



比賽吸引近120名來自11所小學小五和小六學生參加，比賽分為智育和體藝兩大類。比賽項目包括數學、科學、地理、體育比賽。另設有STEAM比賽「放水遊戲」，參加者需在限時內以紙作為建造材料承重放水。

中華基督教會基協中學舉辦了首屆「全港小學生潛能挑戰賽」，讓小五、小六學生參加，希望藉此為未被發掘的孩子提供展現潛能的機會。（中華基督教會基協中學提供）

基協中學校長羅裕安表示，教育不應以單一把尺衡量一個人的人生，並深信每一名學生均有不同優點，最重要是協助他們建立自信及體驗成功，故該校決定舉辦這次潛能挑戰賽，希望讓未被發掘的學生，得到成功經驗。

基協中學校長羅裕安表示，許多獲卓越成績的學生容易被重視，但其他學生也有不同潛能，而他們卻往往因非考首名而被忽略，因而認為孩子是需要被肯定和信任，讓他們成長及發揮潛能。（中華基督教會基協中學提供）

基協中學助理校長黃煥輝坦言，該比賽參加者獲獎機會率極高，參加者即使在比賽其中的一組落敗，他們仍可以到另一組繼續比賽，參加者獲獎機會率極高。

是次活動為學生帶來鼓舞及肯定。參賽學生之一獻主會溥仁小學小六學生林嘉欣表示，這次比賽是她第一次代表學校出賽，並在STEAM比賽中獲得冠軍，提升了自信心。

坪石天主教小學小六學生黃偉堂在音樂潛能比賽中獲獎，他表示是人生第一次經歷成功，並形容這次是人生最高興的一天，因為是他第一次獲獎，而且是第一次代表學校參加唱歌比賽。（中華基督教會基協中學提供）

坪石天主教小學小六學生黃偉堂在音樂潛能比賽中獲獎，他表示是人生第一次經歷成功，並形容這次是人生最高興的一天，因為是他第一次獲獎，而且是第一次代表學校參加唱歌比賽。

比賽當日亦設新興運動體驗，讓家長及學生即場試玩軟式曲棍球、巧固球、芬蘭木柱、地壺球等，以享受親子互動，鍛鍊身體，培養意志及學習團隊精神。