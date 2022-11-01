校園天地｜方樹福堂基金方樹泉小學　活動展潛能　啟思敢創新

本校一年一度的多元智能開放日於2022年9月10日中秋佳節順利舉行，透過多元活動，希望讓區內家長認識本校辦學理念及各學科的特色，並讓小朋友體驗不同的學習經歷，同時感受節日氣氛。（內容由方樹福堂基金方樹泉小學提供）



開放日。（方樹福堂基金方樹泉小學提供）

多元智能開放日 親子同樂 享受閱讀 科技實作 寓玩於學

當天活動豐富，共設十多個攤位遊戲，涵蓋中文、英文、數學、常識、視藝、電腦、圖書各個科目，小朋友積極參與各項活動，完成攤位遊戲可獲老師蓋章，憑印章更可獲得精美禮物。當日所見場面熱鬧，本校師生熱情招待，樂也融融，大家都滿載而歸。

本校致力推廣校內的閱讀風氣。活動當天，除了於禮堂舉行書展，更在圖書館安排了「方小老師講故事」時間，讓老師與小朋友及家長分享有趣的故事，大家都聽得津津有味。此外，本校十分榮幸邀請著名繪本作家高佩聰女士到校主持《親子閱讀樂趣多》講座，鼓勵彼此共讀，拉近彼此關係。小朋友透過閱讀優質的繪本，從而培養閱讀興趣。講座中，高女士還教導家長共讀的技巧，相信各人都獲益良多。

除了推廣閱讀，本校亦十分重視發展STEAM教學。當天，本校舉行了「FSC XSTEAM SUMMER CAMP」親子工作坊，小朋友搖身一變，成為「智能積木超級方程式設計師」，與家長一同設計專屬的方程式賽車，盡展創意。此外，小朋友也可來到「FSC機械人工房」，製作六足蟲型機器人，學習工程學的相關知識，樂趣無窮。小朋友更可來到操場參加「無人機大冒險」，化身小小無人機機師，參加刺激的無人機障礙賽，大家都雀躍萬分。同場加映在課室舉行MBOT「細」界杯，操作MBOT足球明星，進行一場精彩的機械人足球比賽。

除了學習，本校亦積極培育學生不同興趣。本校校園電視台定期拍攝不同主題的節目，並邀請學生擔任小主持，藉此一展才能，增強對校園的歸屬感，提高學習興趣。開放日當天，家長及小朋友參觀本校的校園電視台，讓大家了解幕後製作情況，喜歡角色扮演的小朋友不會錯過「小演員訓練班」，穿上不同服飾，一嘗演戲的滋味。老師為他們打印照片，留下美好回憶。

課餘時，我校設有不同類型的興趣班，如足球、羽毛球、小提琴、K-pop、跳繩、小結他、水墨畫、陶藝等。適逢當天為中秋佳節，我們開放視藝室，讓家長和小朋友親手製作燈籠。大家滿足地提着燈籠走遍校園，讓方小洋溢着濃厚的節日氣氛。

多元智能開放日在歡笑聲中圓滿結束，老師、家長和小朋友都能寓玩於學，享受了愉快時光。期望之後，我們再舉辦更多不同類型的活動，與區內家長和小朋友共同經歷更多美好時光，感受學習的樂趣。

（內容由方樹福堂基金方樹泉小學提供）

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