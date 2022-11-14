港鐵向中學捐退役設備建鐵路教室　助提升SEN學生學習和社交技能

港鐵公司早前向炮台山循道衛理中學捐贈已退役的鐵路設備，並共同設計以鐵路為學習主題的「鐵路教室」，將鐵路元素融入學習教材和活動。校方表示學校以照顧有特殊學習需要學生為主，希望透過主題教室配合教學和活動，提升學生的學習興趣以及社交能力。



「鐵路教室」模擬港鐵車廂，課室內使用車廂座椅、扶手、頭等車門等的港鐵退役零件。該校校長沈立平表示，學校會將鐵路元素融入不同學科，例如數學科教授速率時，會以港鐵為題目，先讓學生計算港鐵站之間的距離，再計算列車來往車站的所需時間以及速率，以提升他們的學習興趣。

另外，駐校言語治療師更會利用車廂場景與學生進行角色扮演，學習應付日常生活社交的真實情景，提升他們的應變和表達能力。

課外活動方面，學校設立「鐵路大使」讓學生招待訪校來賓，例如非牟利機構和小學生，為他們介紹「鐵路教室」內的設施，讓對鐵路感興趣的學生有機會學習與他人溝通、表達個人意見和想法。

炮台山循道衛理中學的四位「鐵路大使」在「鐵路教室」內介紹車廂設施。（翁曼琛攝）

該校助理校長馮偉健表示，由於該校學生的學習能力稍遜，日後打算陸續成立其他學習場景，培訓學生在運動、攝影和烘焙等方面的技能，為學生未來的職業生涯作好準備。

該校「鐵路大使」的中六學生葉加沛稱，對於學校回收退役的鐵路設備表示十分興奮，因為身處於「鐵路教室」就像乘搭東鐵綫的列車，能回想起以前乘搭該列車時的回憶。