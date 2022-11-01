STEAM｜九巴為中學辦工作坊教整太陽能巴士　員工分享助生涯規劃

STEAM教育已經成為學界潮流，不少機構都推出STEAM課程，推動學生的科創知識。九巴早前首次進入校園，為大埔恩主教書院的學生舉行包含STEM工作坊在內的「職業導向課程」，教授學生製作太陽能巴士模型及介紹九巴公司架構，學生可以學到有關可持續發展的知識之餘，亦能擴闊視野，幫助準備升學及生涯規劃。



課程內容包括STEM工作城，由九巴學院導師指導學生製作太陽能巴士模型。（九巴提供）

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恩主教書院當日共有115名中四學生參與九巴「職業導向課程」，工作坊期間他們分成小組，由九巴學院導師教授他們將普通的回力巴士改裝成太陽能巴士。學生們會使用鑷子、剝線鉗、電烙鐵等工具，為回力巴士傳動箱加裝電線、螺旋齒輪，並接駁摩打，最後透過車頂的迷你太陽能板從鎢絲燈泡獲取能源，驅動巴士。

九巴安全總監關翠蘭表示，工作坊可以提升學生的解難能力，並從中學到太陽能的原理，啟發他們思考利用再生能源驅動巴士的限制，而九巴學院亦會繼續推廣職業導向課程至更多學校。

「職業導向課程」亦有多名九巴員工出席，即場與學生分享工作經驗，以擴闊學生們的視野，思考不同職業發展的可能性，幫助他們準備未來升學及就業。課程上，九巴法律顧問孔霈琳就向學生介紹公司內部的組織架構及職務分配，令學生們可以對巴士公司營運有更多認識。

恩主教書院校長賀妙珍表示，課程的特別之處是學生可以親手改裝巴士模型，並與九巴代表交流，了解巴士公司的運作，以思考未來升學及專業發展。