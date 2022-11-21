中學生研AI監測水質改善大閘蟹生長環境　奪Microsoft全球十優

元朗商會中學學生團隊早前研發了一套融合人工智能技術的方案，透過在大閘蟹養殖場設置監察器收集數據監控水質，協助場主分析養殖情況，甚至透過人工智能自動學習和模仿場主控制水質的措施，以改善大閘蟹生長環境，並憑方案於今年微軟舉辦的「潛能創意青少年盃 」奪得全球十優。



該校的四名參賽中五學生尹沛森、文凱恩、麥翠琪及雷佳慧曾在學校安排下前往水產養殖場考察，期間了解到場主日常運作所面對的困難，因而希望運用科技協助場主改善營運，因而組成了「AutoCrab」團隊，研發一套監測大閘蟹養殖場水質的系統。

團隊於學校設置魚缸，模擬水產養殖場的環境測試系統。系統設有感應器探測魚缸水質的酸鹼度及混濁度，所收集到的數據會傳送到監測器，利用學生編寫的程式分析數據，當中涉及人工智能和大數據的技術，令到系統可以模仿場主在處理養殖場水質時所做過的決定，因而場主能不受限制地離開養殖場，亦方便場主記錄水質。

團隊希望透過系統，利用人工智能監測和控制水質，確保大閘蟹能在理想環境健康成長，讓市民可安心食用。

該校的四名參賽中五學生尹沛森（左一）、文凱恩（左二）、麥翠琪（右二）及雷佳慧（右一）於今年Microsoft舉辦的「潛能創意青少年盃 」奪得全球十優。（翁曼琛攝）

參賽者之一的中五學生麥翠琪表示，研發過程曾遇到困難，例如不太理解養殖大閘蟹的方式，不清楚牠們生活所需的水質酸鹼度和營養度，因此曾就此向養殖場主取經，又指使用人工智能的最大好處是可以節省人手、金錢和時間。

該校校長丘志良表示，比賽除了能增長學生在AI上的知識外，還能培訓他們在人格上的發展。學生透過主宰AI技術，幫助改善動物的生長環境，以及提升人類生活質素，因而能増強他們的服務精神。學校亦不會限制學生的思想和視野，會盡量給予他們充足資源，例如科研團隊，培訓學生在AI上的發展。（翁曼琛攝）

該校校長丘志良表示，比賽除了讓學生學習人工智能知識外，學生透過運用人工智能協助大閘蟹養殖場主監控水質，嘗試解決現實社會中的問題，希望擴闊學生思想和視野，而學校會盡量給予他們充足資源。

另外微軟於該校設立全港第二所AI創新實驗室，讓學生對人工智能有更深入的了解。微軟香港教育事務部主管黃榮錕表示，設立實驗室目的是推廣人工智能，増加大眾接觸人工智能的機會，未來期望能提供更多人工智能的教學空間及資源。